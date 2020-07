Messi a Ronaldo spoločne v Juventuse? Bolo by to obrovské, nadchýna sa Rivaldo

Odkedy španielske médiá prišli s informáciou, že hviezda Barcelony, Lionel Messi, (33) chce po budúcej sezóne údajne opustiť katalánsky veľkoklub, našli sa už takí, ktorí snívajú o spojení Messi - Ronaldo (35) v talianskom Juventuse.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Už dlhšie sa špekuluje, že Argentínčan je frustrovaný súčasnou atmosférou v Barcelone a taktiež nemá najlepšie vzťahy s vedením klubu.Aktuálny kontrakt mu vyprší v roku 2021.

Hoci ešte nič nie je isté, mnohí už premýšľajú o tom, kde by mohol Messi skončiť. Brazílska legenda Rivaldo si vie katalánsku hviezdu predstaviť po boku Ronalda v Juventuse Turín. "Verím, že agenti už snívajú o spojení Messi-Ronaldo v Juventuse. Ak by sa tak stalo, verím, že investícia do Messiho by sa Juve rýchlo vrátila späť z marketingu. Dvaja najlepší hráči na svete za posledných 10 rokov hrajúci v tom istom klube, to by bolo obrovské," povedal Rivaldo pre betfair.com.

"Ak uvažuje o odchode z Barcelony, potom v šatni musí byť niečo zlé. Možno je už unavený zo všetkých tých problémov, ktoré klub v poslednej dobe obklopili," dodal. Či však napokon Messi naozaj opustí Barcelonu, ukáže až čas.