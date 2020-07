Gombos vyrovnal stav stretnutia s federálnym rivalom, Češky po prehre Schmiedlovej vedú

Slovenskí tenisti hrajú po prvom dni priateľského stretnutia daviscupových tímov v Prahe s Českom 1:1.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

O vyrovnávajúci bod pre slovenské farbyV úvodnej dvojhre zvíťazil Jiří Veselý nad Lukášom Kleinom 7:5, 3:6, 7:5.

Gombos počas celého duelu s Rosolom ťažil z kvalitného podania, mal navrch vo výmenách a súpera prevýšil aj na returne. V prvom sete si vďaka brejku vo štvrtom geme vybudoval rozhodujúci náskok 4:1. Na začiatku druhého dejstva rýchlo odskočil Rosolovi na 4:1 a zápas s prehľadom dotiahol do úspešného konca. V nedeľu o 10.30 ho na antuke Sparty v dueli tímových jednotiek čaká Veselý.

Slováci chcú v Prahe odplatiť federálnemu rivalovi prehru 1:3 z marcového bratislavského kvalifikačného súboja o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v Madride. Najväčší podiel na víťazstve Česka mal vtedy Veselý, ktorý vo dvojhrách zdolal Jozefa Kovalíka i Andreja Martina.



Priateľské stretnutie daviscupových tímov

Česko - Slovensko 1:1 po prvom dni

Jiří Veselý - Lukáš Klein 7:5, 3:6, 7:5

Lukáš Rosol - Norbert Gombos 3:6, 2:6

Slovenské tenistky prehrávajú v priateľskom stretnutí fedcupových tímov s Českom 0:1. O prvý bod pre tím Petra Pálu sa na harde v bratislavskom NTC postaralaV druhom singli si zmerali sily Viktória Kužmová a Tereza Martincová.

Vondroušová od začiatku zápasu so Schmiedlovou naplno potvrdzovala úlohu favoritky. V prvom geme síce musela ísť cez zhodu, no podržala si servis, v ďalších minútach Slovenku dvakrát brejkla a náskok 4:0 pretavila v zisk prvého setu. Vlaňajšia finalistka Roland Garros sa na dvorci výborne pohybovala, loptičky umiestňovala presne do rohov dvorca a robila minimum nevynútených chýb.

Na Schmiedlovej bolo vidno, že jej oveľa viac sedí antuka, vo výmenách nedokázala Vondroušovú zatlačiť. V druhom dejstve sa Češka rýchlo ujala vedenia 3:0 a šancu na zisk prvého bodu pre české farby už z rúk nepustila. Za stavu 5:2 premenila pri podaní Schmiedlovej po víťaznom returne hneď prvý mečbal.



Priateľské stretnutie fedcupových tímov

Slovensko - Česko 0:1 po úvodnej dvojhre

Anna Karolína Schmiedlová - Markéta Vondroušová 1:6, 2:6

nasleduje Viktória Kužmová - Tereza Martincová