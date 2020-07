Rugby sa na Slovensku teší čoraz väčšej popularite: Cieľom je väčšia propagácia

Celosvetový športový fenomén, ktorý má u nás v širšej verejnosti stále skôr povesť hry nespratných chuligánov. Rugby v poslednej dekáde zaznamenalo obrovský nárast fanušíkov čoho jasným dôkazom sú posledné majstrovstvá sveta v Japonsku, ktoré v roku 2019 navštívilo takmer 1,7 milióna fanúšikov z vyše 178 krajín sveta.

Popularita športu tvrdých chlapov u nás sa však s tou z tradičných ragbyových bášť vôbec nedá porovnávať. Slovenskému ragby navyše - tak ako aj ostatným športom - skomlikovala fungovanie pandémia koronavírusu.

Ak sa na Slovensku povie ragby, väčšina ľudí si predstaví nanajvýš novozelénaských reprezentatnov ako predvádzajú svoj tradičný predzápasový rituálny tanec Haka, ktorými sa snažia zastrašiť svojich súperov. Málokto pritom u nás tuší, že i v našich končinách sa hrá ragby. Teda jeho sedmičková verzia - ktorá je olympíjskym športom od OH 2016 v Riu - a to od roku 2004 keď bola založená Slovenská ragbyová únia a vznikol prvý moderný ragbyový klub na Slovensku 1. RC Slovan Bratislava. Práve tento klub zorganizoval minulý víkend turnaj v Čunove kde sa rozhodovalo aj o Slovenskom majstrovi. Historicky prvý titul si z Čunova odniesli ragbyisti zo Žiliny.

„Vzhľadom na pandemickú situáciu z pred pár týždňov a nemožnosť organizovať v tom čase športové podujatia bol turnaj vyvrcholením zápasov klubov zo Slovenska. Víťaz turnaja sa preto aj stal oficiálnym majstrom SR v rugby pre túto sezónu,“ uviedol Martin Mikláš z novovznikajúceho klubu Rugby Club Nitra, ktorý sa turnaja tiež zúčastnil.

Chýba propagácia

Práve on patrí k veľkým propagátorom športu a snaží sa do nitrianskeho tímu nalákať nových hráčov. „Rugby u nás nemá tradíciu a robia ho len nadšenci prípadne prisťahovalci z krajín kde patrí rugby medzi „hlavné športy“. Stačilo by spraviť dobrý marketing že rugby vo verzii 7 je olympijský šport a tam stačí byť atletickej postavy a rýchly aby sa hráč presadil,“ myslí si Mikláš podľa ktorého pri lepšej propagácii by sa aj v našej krajine našli talenty.

„Ciele sú jasné, vybudovať fungujúcu ligu v 7čkovom rugby. Na hráčoch našej ligy potom postaviť konkurencieschopný 7čkový tím Slovenska a s ním sa približovať výkonnostne najlepším. Podľa mňa to nie je nereálne. Napr. reprezentácia USA v 7 rugby bola zložená z atlétov a dostala sa na posledné olympijské hry,“ vysvetlil Mikláš z RC Nitra.