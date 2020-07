Ďalšie problémy pred reštartom NHL: Nákaza sa objavila už aj u úradujúceho majstra

Úradujúci šampión hokejovej NHL St. Louis Blues hlási vo svojom tíme niekoľko pozitívnych testov na koronavírus. Zámorský klub reagoval uzavretím tréningového centra a zrušením všetkých tréningov, informoval The Athletic.

Blues nezverejnili počet ani mená infikovaných hráčov, podľa denníka St. Louis Post-Dispatch by medzi nakazenými nemali byť tréneri či členovia realizačného tímu. Niekoľko hokejistov St. Louis už začalo v tímovom zariadení s dobrovoľnými tréningami na ľade v rámci druhej fázy pred reštartom ligy, po pozitívnych testoch však museli v piatok prestať trénovať. Na víkend neboli plánované žiadne tréningy, tréningové centrum by mali znovu otvoriť v pondelok.

Podľa TSN využívala tréningové zariadenie "bluesmanov" Centene Community Ice Center v Marylande aj široká verejnosť. "Nebudeme bližšie komentovať situáciu. Môžem však potvrdiť, že klub urobil všetky potrebné kroky na zabránenie šírenia vírusu, pozorne monitoruje situáciu a riadi sa zdravotnými protokolmi," povedal pre Post-Dispatch zástupca komisára NHL Bill Daly.

V súčasnosti prebieha v zámorí druhá fáza pred reštartom ligy. Hráči môžu v tréningových centrách svojich klubov dobrovoľne trénovať na ľade v malých skupinách, pričom pravidelne absolvujú testy na COVID-19. Oficiálne prípravné kempy by sa mali otvoriť 10. júla. Vedenie súťaže verí, že sezónu by mohli spustiť v závere júla či začiatkom augusta v dvoch mestách, ktorými by podľa TSN mali byť Edmonton a Toronto. Komisár NHL Gary Bettman už dávnejšie uviedol, že ani viacero pozitívnych testov medzi hráčmi nemusí nutne zmariť plány reštartu.