Protest v Bratislave! Demonštranti žiadali od Kollára odstúpenie, podali si aj premiéra: Tento transparent Matoviča nepoteší

Zhruba dve stovky ľudí dnes prišli vyzvať na Námestie SNP v Bratislave Borisa Kollára (Sme rodina), aby odstúpil z postu predsedu parlamentu. Dôvodom je jeho kauza odkopírovanej diplomovej práce.

V rukách držali transparenty s nápismi ako „Matovič chráni podvodníkov“, „Podvodníci vypadnite“ či „Preč s odrbávačmi“. Protestujúci tiež vyzvali vládu Igora Matoviča (OĽaNO), aby pripravila kvalitný antiplagiátorský systém. Zhromaždenie pod názvom „Za odpochodovanie plagiátorov z politiky” organizovali Komunita Zastavme korupciu, Naše Slovensko, Iná politika a Radikálna Filozofia.

Na zhromaždení vystúpila odborníčka na vysoké školstvo Renáta Hall. Vo svojom prejave odsúdila plagiátorstvo s tým, že je problémom bez ohľadu na to, či sa ho dopustil Andrej Danko (SNS) alebo Boris Kollár. Podľa nej je tiež veľký problém, ak jeden z najvyšších ústavných činiteľov krajiny bagatelizuje plagiátorstvo a „rozhadzuje špinu okolo seba“.

Hall zároveň vyjadrila presvedčenie, že kauza Kollárovej diplomovky nemusí zostať len hanbou, ale môže byť aj príležitosť na zmenu. „Môžeme túto situáciu využiť na zmeny, ktoré boli potrebné dávno,“ povedala. Dôjsť by k nim podľa nej malo na viacerých úrovniach. „Aj školy by si mali zamiesť pred vlastným prahom, neriešiť len prehrešky na iných inštitúciách, ale aj na tých vlastných,“ povedala.

Vyzvala tiež Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo, aby bola aktívna a v prípade, kde je to potrebné, sa nebála školám odoberať akreditácie. Vládna koalícia by zase podľa nej mala venovať dostatok času na legislatívne zmeny, ktoré prejdú dostatočnou odbornou diskusiou.

Na dnešnom zhromaždení vystúpil aj zástupca študentov a vedeckých a pedagogických zamestnancov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Robo Mihál. Prítomným prečítal ich spoločné vyhlásenie, resp. otvorený list politikom, v ktorom žiadajú okamžité vyvodenie zodpovednosti voči všetkým politikom, ktorí sa dopustili plagiátorstva. Odobraté by im mali byť tituly aj verejné funkcie.

Ako povedali, krádež a podvod sú spoločensky netolerovateľné a vláda sa proti nim zaviazala bojovať. „Plagiátorstvo je tiež krádež a podvod,“ povedal Mihál s tým, že ide hlavne o etické zlyhanie. „Ako je možné, že v 21. storočí sme neustále svedkami elementárnych zlyhaní na najvyšších miestach? Ako to, že sme svedkami, že politici nie sú schopní prevziať zodpovednosť. Ide o dehonestáciu verejného priestoru, opäť sme na posmech celému svetu,“ prečítal z listu zástupca študentov a vedeckých a pedagogických pracovníkov UK.

Zhromaždenie pod názvom „Za odpochodovanie plagiátorov z politiky” organizovali Komunita Zastavme korupciu, Naše Slovensko, Iná politika a Radikálna Filozofia. Podnetom bolo nedávne zistenie, že druhý najvyšší ústavný činiteľ SR mal získať vysokoškolský titul podvodom a odmieta za to vyvodiť zodpovednosť. Organizátori protestu chceli tiež poukázať na nedostatočne funkčný antiplagiátorský systém, ktorý podľa nich nie je schopný odhaliť doslovné skopírovanie množstva cudzieho textu do záverečnej práce.

Líder mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj magisterský titul získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Kollár v reakcii na to v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom. Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.

Za odstúpenie Kollára z čela Národnej rady SR vznikla aj petícia, ktorú k dnešnému dňu podpísalo vyše 7 800 ľudí.