Bratislavský primátor Vallo vs. ministerka kultúry Milanová: Spor pre električku pred SND!

Ministerka kultúry Natália Milanová sa postavila proti tomu, aby viedla popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND). Primátor Bratislavy Matúš Vallo tento postoj nechápe. Tvrdí, že mestu hrozí dopravný kolaps. Vallo však nemá oporu ani v predstaviteľoch kultúry či hlavnej architektky mesta Ingrid Konrad. Ministerka kultúry radikálne odmietla plán mesta viesť budúcu električkovú trať po Pribinovej ulici popred budovu SND.

Tento plán vybral ešte na jeseň minulého roka bratislavský magistrát pod vedením primátora Matúša Valla. „Je to najlepší a najvýhodnejší variant,“ vyhlásil vtedy Vallo. Výstavba 1,22 kilometra trate od Šafárikovho námestia po Prístavnú má stáť asi 18,4 milióna eur. Proti tomu sa však tvrdo ohradila ministerka kultúry Milanová.

Keďže správcom pozemkov, po ktorých má električka prechádzať, je práve rezort, ktorému šéfuje, pripravovaný projekt môže stopnúť. „Pani ministerka sa zúčastnila na troch stretnutiach s predstaviteľmi bratislavského magistrátu i odbornej verejnosti, ktorých predmetom bolo trasovanie električky v pešej zóne pred SND. A s trasovaním električky v pešej zóne pred SND nesúhlasí,“ uviedol hovorca rezortu kultúry Matúš Bystriansky. Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Podpora architektky aj divadla

Rovnaký názor má aj hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. „Dlhodobo podporujem ochranu kultúrneho dedičstva v tomto území a som presvedčená o tom, že napriek svojej láske k električke v dopravnej obsluhe tohoto územia sa treba pozrieť na alternatívy bez vedenia koľajísk pred novou budovou SND a zdieľať trasy cestných komunikácií, nie námestia,“ tvrdí Konrad.

Doplnila, že ak by si mala vybrať, je rozhodne za trať na Landererovej. Stanovisko ministerky plne podporuje aj vedenie SND. „Vedenie a viacerí umelci v minulosti podporili iniciatívu za zachovanie pešej zóny medzi divadlom a Nábrežím M. R. Štefánika a niekoľkokrát vyjadrili znepokojenie nad plánovanou výstavbou električkovej trate medzi novou budovou SND a komplexom Eurovea,“ povedala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.

Primátor si stojí za svojím

Podľa mesta, ktoré viac ako pol roka posudzovalo sedem rôznych električkových trás, len električka cez Pribinovu spĺňa parametre, ktoré môžu výrazne zmierniť hroziaci kolaps dopravy v tejto časti Bratislavy. Práve tam totiž v posledných rokoch pribúda množstvo budov s bytmi, kanceláriami či komerčnými plochami. „Tento vývoj je do veľkej miery nezastaviteľný a v krátkom čase prinesie obrovské zvýšenie dopravnej záťaže,“ uviedol Vallo s tým, že podľa odhadu magistrátu už o niekoľko rokov sa tam bude denne pohybovať až 200-tisíc ľudí.

„Budú sem denne smerovať aj desaťtisíce áut a bez električky na tomto území môžu spôsobiť dopravný kolaps a zahltenie priľahlých štvrtí Ružinova a Starého Mesta,“ vysvetlil primátor. Tvrdí, že jediný spôsob, ako tento nápor znížiť, je priviesť do územia električku napojenú na Petržalskú, Ružinovskú a novopripravovanú radiálu do Podunajských Biskupíc a Vrakune.

„Rozumieme obavám ministerky aj časti kultúrnej obce, ale nemôžeme nedotknuteľnosť jedného námestia nadradiť riešeniu iného, ďaleko väčšieho problému,“ vysvetlil Vallo. Zároveň dodal, že magistrát je zodpovedný za kvalitu života všetkých Bratislavčanov, aj tých v Ružinove, v Starom Meste, aj tých v novej štvrti, ktorým hroziaci dopravný kolaps natrvalo znepríjemní život. Primátor tak dúfa, že ministerka kultúry pod váhou odborných argumentov svoje rozhodnutie prehodnotí.

Ani jedna z tých trás nie je domyslená Otvoriť galériu Jozef Drahovský, dopravný analytik Zdroj: anc

Jozef Drahovský, dopravný analytik

- Je to ideový návrh, ktorý nie je konštrukčne dopracovaný do detailov. Električka by totiž zablokovala terajší vjazd do garáže Eurovey. To je prvý problém. Druhý je ten, že električka na betónových blokoch rezonuje pri určitých frekvenciách. Ak by sa pri prejazde električky v blízkosti divadla dialo to, čo sa deje v Karlovej Vsi, tak by sa v ňom nedalo hrať.

Bolo by dobré počkať na to, ako bude fungovať električková trať od Riviery po pamätník Chatama Sófera, kde použili novú technológiu. Tá spočíva v tom, že použili kratšie betónové bloky tak, aby rezonančná frekvencia bola mimo frekvencie, ktorú spôsobujú električky. Technicky sa dá električka viesť všetkými trasami, ale je potrebné eliminovať následky. Ide najmä o technické a finančné riešenie. Bohužiaľ, nedebatujú o tom technici, ktorí vedia, ako tieto technické nedostatky odstrániť.

Argumenty za a proti trati popri SND

Ingrid Konrád, hlavná architektka mesta Bratislavy - Proti

- koľajisko, trakčné stĺpy a trakčné vedenia by obmedzili využiteľnosť priestoru

- výška pod Mostom Apollo na východnom konci Pribinovej pre rozmery električky nepostačuje

- realizácia trasovania po Pribinovej je finančne náročná





Slovenské národné divadlo - Proti

- trať esteticky naruší priestor, ktorý má architektonickú a urbanistickú hodnotu

- dôjde k strate jednej z mála peších zón v Bratislave

- zhorší sa životné prostredie - hluk a vibrácie električiek budú mať negatívny vplyv na umeleckú tvorbu a jej realizáciu



Primátor Bratislavy Matúš Vallo - Za

- nenahrádza len trasy autobusových liniek, ale dopĺňa ich

- je najskôr realizovateľná - v roku 2024

- má najkratšiu jazdnú dobu, najvyššiu intenzitu cestujúcich a najnižšie náklady na výstavbu aj na prevádzku





Ministerstvo kultúry SR - Proti

- hluk, ktorý by rušil predstavenia v divadle

- električka už v súčasnosti ruší predstavenie v Starom Meste, kde prechádza okolo divadelných a koncertných sál