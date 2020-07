Expresný návrat Pariškovej na obrazovky po dvoch chemoterapiách: Od lekárov dostala zelenú, má to však háčik

Moderátorka Aneta Parišková (47), ktorá sa len pred dvoma mesiacmi dozvedela, že sa jej pod hrudnou kosťou usadil Non-hodgkinov lymfóm, bojuje s rakovinou ako levica.

O Anete je známe, že je silná a vždy odhodlaná bojovať o svoje miesto pod slnkom a inak to nie je ani teraz. Nielenže drží rekordy v skorých návratoch na televízne obrazovky po pôrodoch, teraz tak urobila s návratom do spravodajstva po operácii a chemoterapiách. Napriek náročnej liečbe a vyčerpanosti, ktorá ju zmáha, však zasadla do moderátorského kresla a nebolo to naposledy.

Pariškovej osud opäť hodil poleno pod nohy. Ona ho však zodvihla a kráča s ďalším bremenom ďalej. Rakovina, ktorá ju zasiahla, bola pre ňu obrovským šokom. Našťastie rýchlou reakciou jej otca, ktorý ju poslal do nemocnice, a rýchlemu zásahu lekárov sa Aneta dostala okamžite na operačný stôl a začala s rakovinou bojovať.

Za sebou má mať dve chemoterapie. Pri jednej bola hospitalizovaná a pri druhej dochádzala do nemocnice, kam ju sprevádzal jej milovaný manžel Miro. Ten sa staral aj o jej troch synov, ktorí sú jej rovnako veľkou oporou. Ako je však o blondínke, ktorá pre liečbu prišla o vlasy, známe, na zadku dlho neobsedí, čoho dôkazom je aj jej expresný návrat na televízne obrazovky.

Aneta sa totiž objavila vo večernom spravodajstve vo štvrtok večer v krátkej šik parochni a so širokým úsmevom, ktorý je pre ňu príznačný. Diváci tak zostali z jej návratu po takej ťažkej liečbe v šoku. „Po 11 týždňoch opäť v práci. Stretnutie s mojou jojkárskou rodinou a divákmi ma nesmierne potešilo,“ napísala krátko pred polnocou Parišková v deň vysielania svojich prvých správ. Rovnako nadšení z jej návratu boli aj kompetentní v Jojke.

„Tešíme sa, že sa naša kolegyňa Aneta Parišková vrátila medzi nás a opäť moderuje Noviny TV JOJ,“ povedala Novému Času hovorkyňa televízie Lucie Kulihová. Ako sa nám však podarilo zistiť, Anetina premiéra vo štvrtok nebola jej jediným pracovným dňom, podľa zdroja z televízie by mala odpracovať celkovo štyri dni.

Lekár mal posledné slovo

Našťastie to vyzerá tak, že jojkárka je na dobrej ceste k uzdraveniu sa. Chemoterapie zvládla hrdinsky dobre, a aj keď prišla o vlasy a snaží sa myslieť pozitívne, jej manžel Miro priznal, že boli aj dni, keď to mala Anetka naozaj ťažké. „Zvláda to veľmi dobre. Momentálne má svoje ťažšie chvíľky, ale musím priznať, že som myslel, že to bude horšie. Zatiaľ sa to dá a aj výsledky vyzerajú celkom dobre,“ priznal pre Topstar Miro, ktorý tiež povedal, že sa jeho žena chcela čím skôr vrátiť do práce.

„Viete, aká je, že neobsedí. Tak dúfa, že lekár čoskoro povie, že aspoň občas by mohla, aspoň na víkend,“ dodal vtedy. A napriek tomu, že by mala Aneta viac oddychovať, vyzerá to tak, že lekári jej nakoniec na pár dní predsa len dali zelenú, aby sa mohla do práce vrátiť, čo samotnej jojkárke veľmi pomáha. „Túto psychoterapiu si môžem dopriať len pár dní v mesiaci, keďže som závislá od počtu bielych krviniek a pokynov doc. MUDr. Drgoňu, ktorý ma lieči. Ale som vďačná aj za tých málo dní. Ďakujem,“ dodala Parišková.