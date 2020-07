Bývalý najrýchlejší maratónec si zavaril: Stopka kvôli falšovaniu dôkazov

Bývalý svetový rekordér v maratóne a bronzový olympionik z Londýna Wilson Kipsang (38) z Kene dostal za porušenie antidopingových pravidiel štvorročný zákaz štartov.

Previnil sa tým, že opakovane nenahlásil miesto pobytu, aby mohol byť prípadne testovaný, a tiež predložil falošné dôkazy. Tridsaťosemročný Kipsang, ktorý zo slávnych maratónov vyhral dvakrát v Londýne a raz v New Yorku, medzi aprílom 2018 a májom 2019 štyrikrát neoznámil, kde sa zdržuje. Raz ako ospravedlnenie predložil fotografiu z dopravnej nehody, tú však odfotil v iný deň, než tvrdil.

"Dištanc na štyri roky má účinnosť od 10. januára 2020 za porušenie povinnosti o hlásení pobytu a tiež za poskytovanie nepravdivých dôkazov a svedectiev. Úmyselne nám dal zavádzajúce a nepravdivé informácie v snahe zabrániť a zdržovať vyšetrovanie," oznámila Komisia pre bezúhonnosť atletiky (AIU).

Kipsang zabehol svetový rekord v septembri 2013 v Berlíne časom 2:03:23. Od tej doby ho prekonali jeho krajania Dennis Kimetto a Eliud Kipchoge, ktorý rovnako v Berlíne vyhral predvlani s časom 2:01:39. Proti trestu sa Kipsang môže odvolať na športový arbitrážny súd v Lausanne.

"Dnešné rozhodnutie preštudujeme a zvážime odvolanie.uviedol Kipsangov hovorca.

Za doping momentálne pyká rad kenských bežcov. Podľa agentúry Reuters porušilo antidopingové pravidlá za uplynulých päť rokov 60 atlétov z tejto vytrvaleckej veľmoci. "Športovci by sa mali z takýchto dôsledkov poučiť, pretože o týchto veciach neustále hovoríme. Bohužiaľ stále sa to deje. Pritom práve vrcholoví športovci by mali byť vzorom. Dávajú zlý príklad," povedal šéf kenského atletického zväzu Jackson Tuwei agentúre Reuters.