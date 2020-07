Matovič vyzýva ľudí, aby necestovali a dodržiavali rozostupy: Igor, ty sa môžeš tlačiť s deťmi v lietadle?

Premiér Igor Matovič (47) cez týždeň kritizoval všetkých, ktorí nedodržiavajú rozostupy. Takisto neustále vyzýva Slovákov, aby necestovali do zahraničia a nosili rúška.

Ako predseda vlády by mal ísť príkladom, no opak je pravdou. V piatok zobral na zahraničnú cestu do Poľska detičky z detských domovov, ktoré navyše vôbec neustriehol. Sedeli bez rozostupov a viaceré mali rúška stiahnuté na brade. Matovič sa fotkami zo zahraničnej cesty pochválil na facebooku.

„30 detí z detských domovov prvýkrát súčasťou oficiálnej delegácie premiéra. Sprevádza ich pán riaditeľ, ktorý sám v domove vyrástol, ako aj náš poslanec Janko Herák, ktorý takisto,“ napísal premiér, ktorý chcel deťom urobiť radosť, čo sa mu určite aj podarilo. Na druhej strane však podráždil Slovákov, ktorých neustále vyzýva, aby necestovali do zahraničia a on zobral 30 detí k našim severným susedom, kde bola situácia ešte pred pár týždňami veľmi vážna.

Kde sú rúška a rozostupy?

Problém však nie je len v tom, že premiér šiel s deťmi do zahraničia, ale aj v tom, že pri nástupe do lietadla stáli natlačené na sebe a niektoré nemali rúška. Vnútri sa deti usadili jedno vedľa druhého, takže opäť nikto z dospelých neustriehol, aby mali medzi sebou rozostupy.

V lietadle sa situácia s rúškami opakovala. Viaceré ich nemali nasadené správne, alebo ich nemali vôbec. Paradoxom je, že len deň pred zahraničnou cestou Matovič menoval krajiny, ktoré pribudli na zoznam bezpečných a nezabudol opäť dodať jeho staré známe, že najbezpečnejšie je zostať doma na Slovensku.

Bolo by lepšie, keby mali rozostupy

Pavol Jarčuška, infektológ

- Čím väčšia vzdialenosť, tým je to bezpečnejšie, to je jasné. Bolo by lepšie, keby mali medzi sebou rozostupy, ale tak majú rúška. Dnes sa lieta už štandardne a aj vo vlaku sa už sedí normálnym spôsobom. V Dunajskej Strede bol problém v tom, že sedeli nahusto, bez rúšok a vo veľkom pohybe tvoriaci viac aerosolu.

Dodržali všetky hygienické opatrenia

Tatiana Kmecová, Úrad vlády

- Premiér zobral so sebou deti zo slovenských detských domovov, ktoré dosiahli výborné študijné výsledky aj v sťažených podmienkach počas koronakrízy za dodržania všetkých predpísaných hygienických opatrení po konzultácii s RÚVZ SR. Deti vo Varšave majú vlastný program v uza- vretej skupine. Zobral ich ako pripomienku, že na deťoch záleží a veci robme s tým, že myslíme na deti.