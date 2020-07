Ondrej z Piešťan upozorňoval kolegov, aby nosili rúška, o chvíľu prišiel šok: Nečakaná výpoveď po 10 rokoch!

Chcel, aby ľudia vo firme, kde pracoval, nosili rúška. Ondrej (38) z Piešťan pracoval desať rokov v spoločnosti pri Piešťanoch v Trebaticiach ako technický pracovník.

Lenže keď vláda vyhlásila preventívne opatrenia v snahe zabrániť šíreniu nebezpečného koronavírusu, Ondrej nelenil a zabezpečil si rúško. S ním aj prišiel do práce. No keď zbadal kolegov bez rúška, napomenul ich, že by to mali robiť aj oni. Podľa jeho slov na to poriadne doplatil...

Ondreja pred niekoľkými týždňami vystrašila správa o šíriacej sa nákaze. „Bál som sa. Nechcel som sa nakaziť. Začal som teda upozorňovať kolegov, aby si dali rúška a aby boli odo mňa v bezpečnej vzdialenosti,“ povedal Ondrej. Jeho nadriadený ho podľa jeho slov poslal na dovolenku. „Šéf ma poslal na dovolenku, že keď mám strach o zdravie, nech som doma. Išiel som na pnku. Po mesiaci a pol som sa však vrátil do práce,“ opísal Ondrej, ktorý netušil, čo ho čaká po príchode do práce. „Dostal som hneď výpoveď.

Jasné, že nikto nepovie, že je to kvôli tomu, že som si otvoril ústa, ale mne je jasné, že áno,“ zamyslel sa muž, ktorý zostal bez práce doma. Ondrejov šéf však situáciu vidí inak. „Mimoriadne nariadenia prišli počas víkendu, my sme ako firma nemali šancu zohnať pre ľudí okamžite rúška. Začal tam chodiť s tým, aby boli od neho všetci na päť metrov, robil tam haló. Áno, dali sme mu dovolenku, aby sa neohrozil. Výpoveď však nedostal kvôli tomuto, ale kvôli tomu, že znižujeme stavy. Nemáme na leto prácu a tak sme začali prepúšťať. Netreba z toho robiť žiadnu vedu, nikto si nemôže myslieť, že na jednom mieste bude pracovať do smrti,“ povedal Jozef Sadlek, konateľ firmy Telux Piešťany.