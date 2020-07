Skromná rozlúčka s veľkým bojovníkom Čišovským: Jeden z najlepších, kamarát so všetkými

Prekvapujúco iba pár desiatok ľudí sa v piatok popoludní lúčilo na Ústrednom cintoríne v Plzni s Mariánom Čišovským († 40). Slovenský futbalista a hráč prvoligovej Viktorie zomrel po vyčerpávajúcom boji s nevyliečiteľnou chorobou ALS.

Šesť rokov jej za obetavej pomoci a podpory svojich najbližších statočne vzdoroval. Ešte vlani svojim bývalým spoluhráčom z reprezentačnej dvadsaťjednotky v liste odkázal, že svaly mu už síce nefungujú, no hlava na spomienky veľmi dobre. Žiaľ, poslednú júnovú nedeľu prestalo fungovať všetko.

Zanechal po sebe milujúcu manželku Martinu (41), dvoch synov Maroša (14), Martina (11) a dcérku Tinu (7). Práve rodina bola jeho najväčšou oporou v ťažkých chvíľach stupňujúcej sa zákernej choroby. Oddaná manželka zahŕňala Mariána do poslednej chvíle neochvejnou láskou a starostlivosťou. Strhaná v tvári vystúpila na cintoríne z auta spolu s tromi deťmi a najbližšími. Po chvíli sa všetci presunuli do Veľkej obradnej siene, kam nemala početne zastúpená skupina médií prístup.

Smútok v duši

Svojho kamaráta prišli na poslednej ceste odprevadiť aj jeho bývalí spoluhráči z Viktorie Plzeň. Marián si s nimi zahral naposledy 29. marca 2014, keď striedal pre zranenie kolena. Potom mu diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu. Medzi prvými dorazila slovenská dvojica Marek Bakoš - Matúš Kozáčik, najväčší kamaráti Čiša. Nechýbal ani Pavel Horváth, ktorý založil nadáciu Spolek 28 a výťažok z dražieb dresov putoval na pomoc Mariánovi a jeho rodine. Smútok v duši mal aj David Limberský, ktorému sa v utorok narodila dcérka Lilienka.

Radolského najlepší

Slovenský futbal zastupovali na pohrebe iba tréner Dušan Radolský a Ján Greguš z technického oddelenia zväzu. Obaja prišli v sprievode Tomáša Paclíka, majiteľa plzenskej Viktorie. Radolský viedol dva roky Čišovského v slovenskej reprezentácii do 21 rokov. „Bol jedným z najlepších hráčov, akí prešli mojimi rukami. Pri spomienke na neho sa mi vždy vybaví jeho gól na domácich majstrovstvách Európy proti Turecku. Súper vyrovnal a nám sa nedarilo ísť do vedenia. Marián zobral zodpovednosť na seba a skóroval. To nám otvorilo cestu na olympiádu do Sydney. Škoda takého skvelého človeka a hráča. Bude nám veľmi chýbať.“

Kamarát s každým

S veľkou úctou spomína na Čišovského aj jedna z najdôležitejších postáv, ktorá výrazne ovplyvnila jeho kariéru - Rudolf Janček. Vtedajší manažér Interu ho pritiahol z Humenného na Pasienky. „Dostali sme echo, že v Chemlone hrá talentovaný obranca. Išiel som na výzvedy. Tréneri Bubenko s Petrášom neskôr bez váhania povedali: kúpiť za každú cenu! Marián si miesto v Interi nesmierne vážil. Veľmi dobre zapadol do mužstva. Nevyhľadával konflikty, s každým sa kamarátil. Bol svedomitý, obetavý. Šokovalo ma, keď som sa dozvedel o jeho chorobe. Taký dobráčisko a taká pliaga sa na neho nalepila.“