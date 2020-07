Epidemiologická situácia totálne zmenila naše plány: Dovolenku plánuje len 39 % Slovákov

Plánujete letnú dovolenku? Epidemiologická situácia totálne zmenila naše plány.

Väčšina Slovákov bude toto leto oddychovať v domovskej krajine.Dovolenku plánuje ani nie 40 % dospelej populácie a až dve tretiny z nej ju strávia na Slovensku. Vlani si chcel oddych dopriať takmer každý druhý Slovák a väčšina z nich si ho predstavovala niekde v zahraničí.

„Výsledky hovoria veľmi jasne - budeme opatrní a zodpovední. Nakoniec iba niečo vyše tretiny opýtaných (39 %) pôjde na letnú dovolenku, z toho jednoznačne preferovanou destináciou je Slovensko,“ tvrdí sociológ a riaditeľ agentúry FOCUS Martin Slosiarik.

Najčastejším spôsobom, ako si predstavujeme dovolenku na Slovensku, je turistika. Oproti minulému roku významne vzrástol záujem o pobyt na chate či chalupe. Naopak, klesol záujem o organizované zájazdy, ale aj o kúpaliská a akvaparky. „Hľadáme bezpečné individuálne možnosti trávenia dovolenky tak doma, ako aj v zahraničí,“ dodáva Slosiarik.

Nechceme veľa míňať

Koronakríza významne ovplyvnila naše výdavky na nákup dovolenky. Kým vlani 58 % opýtaných plánovalo minúť do 1 000 eur, teraz sa 47 % respondentov musí zmestiť do 500 €. „V rozpočtoch domácností a vo výdavkoch na zabezpečenie letnej dovolenky, ako aj na dovolenkové vreckové zaznamenávame pokles a jasne vidieť opatrnosť v porovnaní s minulým rokom,“ povedal Peter Gurecka z PARTNERS GROUP SK.

Slovinci prekvapili Čechov

Slovinsko sprísňuje režim na hraniciach pre Čechov, Chorvátov a Francúzov. Od dnešného dňa platí, že po príchode do krajiny musia predložiť doklad o úhrade ubytovania a negatívny test na COVID-19, inak pôjdu do 14-dennej karantény. Obmedzenie sa netýka tranzitných ciest. Napríklad Česi, ktorí smerujú do Chorvátska, musia cez Slovinsko prejsť za 12 hodín a neprenocovať tam. Slovinsko vyradilo spomenuté krajiny zo zoznamu s nízkym rizikom nákazy. Napríklad počet nakazených v Česku sa vo štvrtok zvýšil na 132.