Obce na východe majú aj po 5 rokoch smolu: Nové mosty zo Starého mosta stále nestoja!

Trvá to dlho. Už pred piatimi rokmi previezli z hlavného mesta do Prešova časť konštrukcie bratislavského Starého mosta.

Z nej mali vzniknúť ďalšie dva. Prepojiť nimi chcú obce vo Vranovskom okrese. Mosty ponad rieku Ondava medzi Nižným Hrušovom a Dlhým Klčovom i medzi Hencovcami a Kladzanmi sa však zatiaľ nepodarilo postaviť. Prečo?

Most medzi Nižným Hrušovom a Dlhým Klčovom rozobrali v roku 2010, bol na rozpadnutie. Hencovce a Kladzany síce most prepája, ale je v žalostnom stave. Domáci po ňom jazdia, lebo im skracuje cestu do okresného mesta a sú na jazdu cezeň roky zvyknutí, ale na vlastné riziko.

„Snahu máme, peniaze nie. Nedávno sme tu mali ministra dopravy a žiadali sme ho o pomoc. Dovtedy o tom nemal vedomosť, takže si vybral čas, aby sa oboznámil so situáciou. O mesiac by sme mohli byť múdrejší,“ povedal starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák. Podľa neho je problém s financovaním výstavby mostov. „Jeden most je rozpočtovaný na 450-tisíc, druhý na 1 milión. A k tomu ešte treba postaviť cesty,“ pripomenul.

Zaberá veľa miesta

Obce podľa neho toľko peňazí nemajú. „Železo má za sebou diagnostiku, stavby geologický prieskum. Až na jednu výnimku je stavba majetkovo-právne vyrovnaná. Rokujeme s ministerstvom dopravy o financovaní. Je vydané právoplatné stavebné povolenie. V 2. polovici 2020 chceme vybrať zhotoviteľa stavby. Most má byť aj súčasťou plánovanej cyklotrasy Ondava. Minister, štátny tajomník a cyklokoordinátor deklarovali eminentný záujem o financovanie projektovo, majetkovo, papierovo pripravených projektov,“ doplnil starosta Kladzian Daniel Lorinc.

Konštrukcia bratislavského mosta je roky na dvore jednej z prešovských firiem. „Pomohli sme, ale radi by sme sa toho už zbavili. Konštrukcia nám zaberá veľa miesta, ktoré by sme mohli využiť inak, alebo ho prenajať,” skonštatoval konateľ spoločnosti Jozef Pribula.

Nemajú to v kompetencii

O reakciu Nový Čas požiadal aj ministerstvo dopravy. „Starý most bol vo vlastníctve Bratislavy a v správe magistrátu, ktorý sa dohodol na odovzdaní konštrukcie obciam, ktoré o jej časti prejavili záujem. Keďže však pôjde o prepojenia na úrovni miestnych komunikácií, prípadne cesty III. triedy, ďalšie riešenie je v rukách samospráv a nie je možné financovať tieto akcie z rozpočtovej kapitoly MDV SR. Ministerstvo dopravy nemá v kompetencii správu ciest nižších kategórií, ktoré patria pod vyššie územné celky, respektíve samotné mestá a obce. Samosprávy môžu rokovať o možnosti dotácií s Úradom vlády či MF SR,“ uviedlo ministerstvo v stanovisku.

Miestni: Most by sa zišiel

Michal Hakoš (35), Nižný Hrušov

- Ak by to bolo, bolo by to fajn. V Dlhom Klčove máme známych a cesty za nimi by sa nám podstatne skrátili.





Anna Krišková (75), Kladzany

- Ja most nepotrebujem, lebo do Hencoviec nechodievam. Moje deti tiež nie, lebo cesta, ktorá k mostu vedie z opačnej strany, je rozbitá.





Jana Demčáková (30), Kladzany

- V každom prípade by bolo vhodné, aby sa most opravil. Už sa to pripravuje niekoľko rokov. Jazdíme tadiaľ aj my, už sme za tie roky zvyknutí.