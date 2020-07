Speváčka Mirgová priznala nové prsia: Zdôvodnila aj veľkosť, pre ktorú sa rozhodla

To je teda dekolt! Speváčka Dominika Mirgová (28) je sexi kosť. Už pred pár mesiacmi výrazne schudla a postavičku má ako lusk.

Nejednému zvedavému oku však neunikol jeden podstatný detail. Dominikine prsia sa v poslednom čase výrazne zväčšili. Mirgová je atraktívna mladá žena. Ani v minulosti nemala núdzu o mužskú, ale ani ženskú pozornosť, no treba uznať, že nikdy nevyzerala lepšie ako teraz. Nedávno na svojom profile uverejnila video, v ktorom predviedla aj svoj nadupaný dekolt.

Začalo sa preto pošuškávať, že sexica navštívila plastického chirurga a svoje prsia si dala vylepšiť. Nakoniec vyšla s pravdou von na sociálnej sieti samotná speváčka. „Áno, mám upravené prsia, už skoro 9 mesiacov. O to šlo, aby to pre mňa nepôsobilo vulgárne, a aby to nebolo to prvé, čo si na mne človek všimne,“ napísala na instagrame Mirgová.