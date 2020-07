Šebestová o pikantnom obvinení svojho ex Ďuricu a brunetke Gabriele: Teraz budem hovoriť ja!

Takáto kauza ešte v slovenskom šoubiznise nebola! Bývalý futbalový reprezentant Ján Ďurica (38) čelí šokujúcemu a poriadne pikantnému obvineniu.

Ako informoval Nový Čas, brunetka Gabriela (25) športovca ženie pred súd kvôli pohlavnej chorobe. Vyzývavá Bratislavčanka tvrdí, že vysokorizikový HPV vírus dostala potom, čo sa intímne zblížila práve s Ďuricom. Ich stretávanie sa malo diať ešte v čase, keď Ján tvoril pár s misskou Magdalénou Šebestovou (37). Vedela o tomto incidente samotná Magda?! A je za rozpadom jej vzťahu s futbalistom práve nezamestnaná Gabriela, ktorá chce od športoca vysúdiť 300-tisíc eur?!

Podľa slov Gabriely sa mala zoznámiť s Ďuricom na párty v lete v roku 2017 v Šamoríne. Brunetka tvrdí, že sa mali tajne, ale intenzívne stretávať najmä po hoteloch. „Z mojej strany tam boli silné city. Myslela som to s ním vážne. Vedela som však, že sa práve nachádza vo vzťahu, preto som na neho netlačila a bola som trpezlivá. S Magdou určite šťastný nebol. Snažila som sa mu preto dohovárať a pomáhať, aby si ujasnil, čo vlastne v živote chce. Hovoril, že by bol rád, keby sme mohli spolu byť častejšie potom, ako ukončí kariéru,“ prezradila Novému Času Gabriela, ktorá je momentálne nezamestnaná.

Po pár mesiacoch mal prísť šok, bolo to v novembri 2018. „Bola som na testoch, kde sa ukázalo, že som nakazená vírusom HPV. Jano sa spočiatku snažil problém riešiť. Chlácholil ma, že mi kúpi byt a že ma bude finančne podporovať. Neskôr však zmenil rétoriku a celá kauza sa zvrhla do totálnych extrémov. Preto som sa rozhodla riešiť to súdnou cestou. On si je dobre vedomý toho, čo spravil, o čom svedčia aj internetové komunikácie s ním, ktoré mám k dispozícii,“ tvrdí neoblomne donedávna neznáma žena.

Nový Čas kontaktoval s touto vecou Magdu Šebestovú, ktorá s Ďuricom v tom čase tvorila pár a tá prekvapivo priznala, že o kauze vie. „Táto vec sa ma už vôbec netýka. Na obranu stojím za Janom, pretože táto žena nie je úplne normálna,“ reagovala Šebestová a viac to komentovať nechcela. Nám sa však podarilo zistiť, že Gabriela sa viackrát snažila s misskou skontaktovať. A vyzerá to tak, že práve ona môže byť dôvodom rozpadu prominentného páru.

„Ona Magde vypisovala. Otravovala ju. Keď sa Magda dozvedela o tom, že sa s touto ženou Jano stretol, začali problémy v ich vzťahu. Vtedy začala kríza, ktorú neustáli. Hoci sa dlhú dobu snažili spolu fungovať, nakoniec išli od seba,“ prezradil náš zdroj blízky dvojici.

Žiada prachy

Futbalista má tak momentálne na krku veľké problémy. Gabriela ho totiž ženie pred súd a žiada od neho 300-tisíc eur. Ďurica reaguje na celú kauzu výlučne prostredníctvom svojho právnika.

„Ide zjavne o nedôvodnú žalobu, nepodloženú žiadnym listinným dôkazom či iným dôkazným prostriedkom. Naopak, strana žalovaného disponuje množstvom listinných dôkazov, ktorými vyvrátime všetky žalobné tvrdenia. Klient nám dal dnešným dňom mandát na podanie vzájomnej žaloby na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy voči Gabriele Š. Žalobkyňa sa už v roku 2019 pokúšala predmet žaloby riešiť aj v trestnom konaní, no nebola úspešná, tak sa pokúša riešiť svoje imaginárne majetkové predstavy o náhrade škody podaním civilnej žaloby,“ uviedol Jozef Obert z advokátskej kancelárie Studio Legale.

Gynekológ Krajkovič: Vírus má väčšina ľudí

O tom, čo vlastne HPV vírus je a ako sa medzi ľuďmi prenáša, porozprával pre Nový Čas gynekológ Peter Krajkovič zo Sanatória Helios. Muži často ani nevedia, že HPV vírus prenášajú. V tele ho nosí takmer každý z nás. Účinná ochrana proti nemu je očkovanie.

Je možné, aby sa toto ochorenie prenášalo inak ako pohlavným stykom?

- Najčastejším spôsobom prenosu je pohlavný styk. Je možná aj iná forma prenosu, ale

podmienkou je kontakt s genitálnou oblasťou partnera či

partnerky.

Akými príznakmi sa ochorenie prejavuje?

- Závisí od rovnováhy medzi vírusom a imunitou. Ak vyhráva vírus, tak robí zmeny buď kondylómy, alebo rakovinu krčka maternice. Ak vyhráva imunita, môže sa časom telo vírusu úplne zbaviť a vôbec sa neprejaviť.

Je možné, aby pacient s týmto ochorením nevedel, že je nakazený a teda nákazu nevedome šíri ďalej?

- Väčšinou sú prenášačmi HPV muži. Často vôbec nevedia, že niečo také existuje a už vôbec nie, že také ochorenie majú. Premorenosť populácie je strašne vysoká. Vírus má skoro každý z nás, asi tak 80 % ľudí.

Ide o ochorenie, ktoré má vážnejšie následky pre mužov alebo ženy?

- Existujú viaceré typy vírusu, závisí od rizikovosti HPV, vysoko rizikové u žien dokážu spôsobiť rakovinu krčka maternice, tomu sa však dá predchádzať pravidelnými gynekologickými prehliadkami, ale aj očkovaním. Platí, že keď žena chodí pravidelne na kontroly, nemala by dostať rakovinu krčka maternice. U muža dokáže vírus spôsobiť rakovinu penisu, ale to je extrémne zriedkavé. Je to úplná rarita. Nízko rizikové typy HPV robia kondylómy, výrastky ako riasy u oboch pohlaví. Ono to škaredo vyzerá, ale nie je to nič vážne. Kondylómy nespôsobujú rakovinu.