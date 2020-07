Najbohatší v celej F1: Hamilton zarába ako kráľ a ešte mu pridajú

Tie sumy vyrážajú dych. Bežnému smrteľníkovi celkom určite!

A to si ešte najostrejšie sledovaný jazdec seriálu formuly jeden Brit Lewis Hamilton (35) určite prilepší, ak v koronavírusom poznačenej sezóne získa siedmy titul. Jeho tím však už skôr avizoval, že mu pridá, aj keď rekordný titul nezíska.

Aktuálny Hamiltonov kontrakt s Mercedosom znie na 39,9 mil. eur, koľko mu pridajú, ešte presne nepresiaklo, ale hovorí sa, že to bude ďalší rekord, ktorý sa bude viazať k jeho menu. Ak by to mal byť rekordný kontrakt na rok, tak by to malo byť viac ako 44 mil. eur. Zrejme to tak aj bude, naznačujú to aj slová šéfa tímu Tota Wolffa (48): „Každý chce pridať, preto trvajú rokovania občas dlhšie. Tento rok to je ťažšie, ale myslím, že my sa rýchlo dohodneme.“ Lewis určite nebude protestovať, hoci okrem týchto peňazí mu reklamné kontrakty vynášajú ešte 66,5 mil. eur. S týmto príjmom môže vyhlasovať: „Mňa nemotivujú peniaze!“

Aby ste boli v obraze, pridávame aj sumy, ktoré zarábajú Hamiltonovi najväčší konkurenti: Nemec Vettel zarába 42 mil. eur a Austrálčan Ricciardo 17,6 mil. eur...

Britove zárobky

39,9 mil. eur má hodnotu kontrakt s Mercedesom

66,5 mil. eur sú príjmy z reklám

248,2 mil. eur je odhadovaná hodnota jeho majetku