Veľké meno českého futbalu ukončí po sezóne kariéru: Hlava by chcela, telo hovorí stop

Český futbalový útočník Milan Baroš (38) ukončí po tejto sezóne aktívnu hráčsku kariéru.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Bývalý reprezentant to oznámil na piatkovej tlačovej konferencii.Informoval o tom portál iDnes.cz.

Druhý najlepší strelec v histórii českej reprezentácie a najlepší kanonier EURO 2004, kde sa s národným tímom prebojoval až do semifinále, mal v uplynulých sezónach opakované problémy s achilovkou a lýtkovým svalom. Tie mu znemožňovali hrať i trénovať.

"Hlava by chcela, ale telo už povedalo stop," vyhlásil 38-ročný Baroš. "Tie zdravotné problémy sa so mnou ťahajú už dlho a telo nefunguje tak, ako som bol počas kariéry zvyknutý a ako by som potreboval. Najmä achilovky ma bolia tak, že už nemôžem hrať ani trénovať," vysvetlil bývalý hráč Liverpoolu, s ktorým v roku 2005 vyhral Ligu majstrov. V zahraničí hral aj za Aston Villu, Portsmouth, Lyon, Galatasaray Istanbul či Antalyaspor.