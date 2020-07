Na severe Slovenska sa ľudia žehnali, v Trenčíne mali divadlo: Martin zachytil večernú búrku, ohromujúce FOTKY!

Príroda urobila večernú šou a čitateľ Martin ju zaznamenal, aby si ju mohli prezrieť aj čitatelia Nového Času.

Búrka v noci zo štvrtka na piatok vyčíňala vo viacerých okresoch Slovenska. Okolie Čadce bolo na tom mimoriadne zle. Prívalový dážď spôsobil záplavy a a vietor váľal stromy. Zatiaľ čo na severe Slovenska sa ľudia báli o svoje životy a majetky, v Trenčíne búrka spôsobila nebeské divadlo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Do redakcie nám napísal čitateľ Martin, ktorý sa pochválil fotkami zo štvrtkového večera. Blesky nad Trenčínom udierali ako bláznivé. "Noc v Trenčíne stála za to. Veľa veľmi blízkych úderov, niektoré v diaľke. Takto to asi nejak vydalo objektívom môjho fotoaparátu. Fotky sú na dlhej expozícii s ovladáčom a spájané," prezradil šikovný fotograf.