Obrovský úspech! Na Slovensku sa podaril zápis do Guinnesovej knihy rekordov

Ruský zápasník Pavel Trusov sa na Slovensku postaral o zápis do Guinnesovej knihy rekordov.

Mladý 25 ročný zápasník Pavel Trusov, pochádzajúci z ruského mesta Briansk, žije už druhý rok na Slovensku a momentálne trénuje kickbox ako osobný tréner v Bratislave v Spartans Clube, v ktorom v sobotu 27 júna úspešným pokusom s 322 údermi za minútu (full extension punches) stanovil nový Guinnesový rekord.

"Som rád, že sa mi po rokoch denno denných tréningov podarilo stať držiteľom svetového rekordu v počte úderov za minútu. Je to pre mňa zadosťučinenie po tvrdej práci a motivuje ma to neustále napredovať. Taktiež ma teší, že sa mi to podarilo v Bratislave, kde momentálne s rodinou žijem a trénujem. Ďakujem všetkým za podporu," povedal šťastný Trusov.