Hokejista Vancouvru má na krku problém: Klub radšej video stiahol

Chcel sa pochváliť, ale poriadne si zavaril. Kanadský hokejový útočník Jake Virtanen (23) si veľmi rýchlo uvedomil, že video, ktoré zavesil na sociálnu sieť, bol veľký omyl.

Hráč tímu Vancouver Canucks sa totiž fanúšikom priznal, že počas pandémie koronavírusu pred pár dňami zašiel v meste do nočného klubu, kde sa bez rúška a nedodržiavania bezpečnej vzdialenosti zabával. Video zavesil na instagram. Jeho príspevok však okamžite vyvolal búrlivú diskusiu. Kým časť fanúšikom mladého hokejistu odsudzovala, druhá časť sa na jeho príbehu bavila. K celej záležitosti sa neskôr zapojil aj samotný klub, ktorý video Virtanenovej žúrky hneď stiahol. Klub teraz rieši Virtanenove správanie sa. Celá záležitosť je vážnejšia o to, že v tímoch sa už chystajú na reštart sezóny a navyše, v zámorí počet ochorení na koronavírus neustále rastie.

V súčasnosti prebieha v zámorí druhá fáza pred reštartom ligy. Hráči môžu v tréningových centrách svojich klubov dobrovoľne trénovať na ľade v malých skupinách, pričom pravidelne absolvujú testy na COVID-19. Prípravné kempy by sa mali otvoriť 10. júla. Vedenie súťaže verí, že sezónu by mohli spustiť v závere júla či začiatkom augusta v dvoch "hub cities". Komisár NHL Gary Bettman už dávnejšie uviedol, že ani viacero pozitívnych testov medzi hráčmi nemusí nutne zmariť plány reštartu.

Vybrali Edmonton a Toronto?

Sezónu v zámorskej hokejovej NHL by mali dohrať v Edmontone a Toronte. Uviedla to na svojom webe kanadská televízna stanica TSN. Dvojicu kanadských miest údajne vybralo vedenie súťaže za tzv. hub cities. Obe mestá usporiadajú play off, pričom ročník vyvrcholí v Edmontone, ktorý bude hostiteľom finále Stanleyho pohára. Profiligoví predstavitelia zatiaľ správu nepotvrdili.

V dvoch kanadských halách by mali po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu reštartovať i dokončiť NHL. Základná časť sa už nebude dohrávať a ročník bude pokračovať rovno vyraďovacou časťou za účasti 24 tímov. Štyri najlepšie tímy v každej konferencii odohrajú medzi sebou miniturnaj o čo najlepšie nasadenie v play off, zostávajúcich osem mužstiev v každej konferencii sa o miestenku v 1. kole vyraďovačky pobije v predkole na tri víťazné zápasy.

V užšom zozname kandidátov na usporiadanie play off boli okrem Edmontonu a Toronta aj Las Vegas a Chicago. Podľa zámorských médií bol najväčším favoritom Las Vegas. Ako uviedol analytik stanice TSN Bob McKenzie, v prospech kanadských miest napokon zavážilo, že v Kanade je epidemiologická situácia oveľa priaznivejšia než v USA. Kým v Kanade evidovali k štvrtku 2. júla vyše 104.000 prípadov nákazy koronavírusom a 8637 úmrtí, v USA zaznamenali už 2,8 milióna infikovaných osôb, pričom chorobe podľahlo viac ako 131.000 ľudí. V Kanade pribudne denne v priemere 22 úmrtí, v USA až 320.