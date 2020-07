Olivia po spackanej procedúre nevychádzala z domu: Moje pery vyzerali ako zadok paviána!

Letuške Olivii McCann (21) z britského mesta Chorley sa nepáčilo, že keď sa usmiala, bolo jej vidieť ďasná.

Rozhodla sa preto nechať si zväčšiť pery, prvú procedúru podstúpila v apríli 2018 v salóne, ktorý jej odporučila kamarátka. Za aplikovanie 1 ml kyseliny hyalurónovej rozdelenej do hornej a spodnej pery zaplatila 230 libier a z výsledku procedúry bola nadšená. O pol roka si nechala do hornej pery vpichnúť ďalšieho 0,5 mililitra. Po tomto zákroku jej však v perách ostali hrčky o veľkosti hrášku, ktoré nemizli, akokoľvek sa ich snažila rozmasírovať. Kozmetička jej ako kompenzáciu ponúkla, že jej hrčky zadarmo odstráni, no ani po bolestivom zákroku celkom nezmizli.

Olivia ostala nešťastná kvôli hrčkám a nepáčil sa jej ani výsledný tvar pier. ,,Plakala som, vyzerala som hlúpo, akoby moje pery dopichali včely,“ cituje ju Daily Mail. ,,Dávam si výplň do pier, aby som bola pekná, a dopadlo to opačne.“ Olivia zašla do ďalšieho salónu, kde jej povedali, že nemôžu jej pery upraviť, kým neodstránia predchádzajúcu výplň. ,,Ľudia si myslia, že injekčné zväčšenie pier je bolestivé, ale ak vám výlplň vyberajú, je to úplne iné. Bolesť zvládam, ale pri odstraňovaní mi slzy tiekli prúdom, bolo to najhoršie, čo som zažila,“ tvrdí mladá letuška.

Po odstránení v marci 2020 jej kozmetička pery masírovala veľmi silno a dievčina prežívala muky. Ďalšie prišli, keď sa zbadala v zrkadle. Pery jej napuchli na trojnásobnú veľkosť.opisuje.

Po zákroku sa skrývala doma štyri dni, odmietala tiež videohovory s priateľom a nešla do práce. ,,Poslala som im fotky a súhlasili, že takto nemôžem ísť von,“ hovorí. Olivii dnes už pery odpuchli na normálnu veľkosť, ale chce si ich dať opäť zväčšiť - avšak tentokrát na klinike, ktorú si starostlivo vyberie. ,,Po tom, čím som si prešla, nezverím svoju tvár nikomu, kto nebude mať zdravotnícke vzdelanie a nerobí to dostatočne dlho,“ uzatvára letuška, ktorá podobnú obozretnosť odporúča všetkým ženám.