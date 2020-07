Dostaňte svoj regionálny produkt na pulty obchodného reťazca

Cieľom obchodného reťazca Kaufland je prinášať svojim zákazníkom všetko, čo majú radi, pod jednou strechou. Preto už štyri roky neustále rozširuje spolupráce s menšími regionálnymi dodávateľmi v rámci projektu ich podpory. Miestnych výrobcov hľadá aj teraz.

Pestrý sortiment znamená aj lokálne chute, ktoré zákazníci dobre poznajú. Kaufland v roku 2017 spustil projekt, ktorý jeho ponuku pravidelne obohacuje o nové produkty typické pre miesto alebo región danej predajne. Podporuje tak lokálne hospodárstvo a zamestnanosť v regióne. „V posledných rokoch vnímame, že sa. Je dobré, ak obchodné reťazce ako Kaufland,” opisuje situáciu Marek Antonín z vinárstva Baynach, ktoré svoje produkty dodáva do piatich prevádzok reťazca na západnom Slovensku. Nie je sám, ktorého podpora menších producentov od silného hráča na trhu teší. Regionálne produkty na pultoch reťazca oslovia väčšie množstvo zákazníkov. Zároveň ich jednoduchšie nájdu aj stáli zákazníci, ktorí ich predtým nakupovali iba v špecializovaných predajniach.

Aktuálne má reťazec na konte 81 úspešných lokálnych spoluprác. Na tomto čísle sa nehodlá zastaviť, stále hľadá miestnych výrobcov, ktorých obľúbené lokálne produkty by obohatili jeho sortiment. V čom je spolupráca s Kauflandom v rámci projektu podpory menších regionálnych dodávateľov iná?

Kľúčovou vlastnosťou projektu je jednoduchosť. Menší dodávatelia s nižšími výrobnými kapacitami, ktorí doposiaľ dodávali svoje produkty iba do menších predajní, si často nevedia predstaviť, že by boli súčasťou veľkého obchodného reťazca. „Niektorí z nášho okolia boli skeptickí, keď sme sa do projektu rozhodli zapojiť. Spolupráca takéhoto typu bola výnimočná a bolo ťažké predstaviť si, ako to bude prebiehať. Vývoj našej spolupráce s Kauflandom však ukázal, že to boli zbytočné pochybnosti a že sme sa rozhodli správne,” hovorí Miroslav Vnenčák zo Šulíkových mäsových výrobkov zo Starej Ľubovne, ktorý celú komunikáciu a priebeh projektu vníma ako priaznivý firemný posun. Spomína na to, ako im na začiatku reťazec poskytol všetky informácie a inštrukcie o obaloch a baleniach produktov či systéme dodávok. Okrem toho Kaufland s dodávateľmi zdieľa svoj zodpovedný prístup k životnému prostrediu a poskytuje im poradenstvo a vlastné know-how, ako prinášať čo najekologickejšie obaly.

Výrazným uľahčením spolupráce pre všetkých menších regionálnych dodávateľov je aj to, že v samotnom procese nefiguruje medzičlánok veľkoodberateľa. „To, že sme sa nemuseli prispôsobovať štandardnému reťazcovému odberu, pri ktorom sa produkty vozia do veľkoobchodov, vnímame ako veľké pozitívum,” pochvaľuje si Anna Duranková z popradskej firmy ADC Popradské cestoviny, ktorá je do projektu zapojená od samého začiatku.

Otvoriť galériu Zdroj: Kaufland

Kaufland menším regionálnym dodávateľom garantuje stabilný odbyt a osobitnú prezentáciu ich výrobkov na špeciálne označených regáloch. Zároveň im pravidelne ponúka možnosť zapojiť sa do jednorazového celoslovenského predaja. „Celoplošné nasadenie produktu je pre nás ďalším spôsobom, ako rozšíriť povedomie o našom produkte. V pandemickom období je pre nás pomocou a veríme, že pripravované víno bude Slovákom chutiť,” hovorí Marek Antonín z vinárstva Baynach. Pre túto príležitosť pripravilo regionálne vinárstvo z Bojničiek Frankovku modrú, rosé z révy s vyšším obsahom cukru, ktorá je na leto ideálnou chuťovou voľbou. „Teší nás, že vďaka zjednodušeným podmienkam spolupráce nemusíme pri výrobe upúšťať od tradície a malovýroby našich vín. Vnímame to ako podporu slovenského vinárstva a vinohradníctva,” dodáva Marek Antonín.

Skúsenosť s krízovým obdobím potvrdila, že opora silného partnera je v podnikaní veľkým plusom. Pre každého svojho menšieho regionálneho dodávateľa chce Kaufland tohto silného partnera predstavovať. Od marca pomohol preklenúť náročné obdobie viacerým dodávateľom napríklad tým, že s nimi rozšíril spoluprácu na viac predajní. „Okrem toho, že sme od marca evidovali zvýšenie objednávok, sme naše cestoviny začali dodávať aj do troch ďalších predajní v Košiciach,” opisuje Silvia Motýľová z trebišovskej firmy SIDAMA, ktorá do Kauflandu dodáva svoje tradičné domáce cestoviny ako polievkové niťovky či rezance. Dlhodobé zvyšovanie ich odbytu vďaka zapojeniu sa do projektu viedlo aj k rozšíreniu ich výroby a posilneniu postavenia firmy.

Viac informácií o tom, ako sa aj vy môžete do projektu zapojiť, a prihlasovací formulár nájdete na webstránke spoločnosti.