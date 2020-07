Koronavírus zabil krásnu mamičku († 24): Porodila zdravé dvojičky, o pár hodín bola mŕtva

Mladá žena, ktorá snívala o tom, že sa stane mamičkou, zomrela na COVID-19 krátko po tom, čo porodila svoje vytúžené dvojčatá.

Larissa Blanco († 24) bola pozitívne testovaná 12. júna. Podľa jej manžela Diega Rodriguesa niekoľko dní vykazovala príznaky podobné chrípke. Do nemocnice bola prevezená o dva týždne neskôr po tom, čo sa jej stav zhoršil. Odtiaľ ju zobrali do súkromnej nemocnice v meste Botucatu v juhovýchodnom brazílskom štáte Sao Paulo.

27. júna Larissa porodila chlapčekov Guilherma a Gustava. "Bol som na chirurgickej sále, práve odnášali prvé dieťa. Videla tú krásnu malú tváričku, bolo to veľmi emotívne. Bol to jej sen," hovorí manžel Diego s tým, že druhé dieťa sa narodilo o niečo neskôr po menších komplikáciách. Rozlúčil sa so svojou milovanou ženou, aby mohol ísť za deťmi, mysliac si, že je všetko v poriadku.

Potom sa dozvedel, že jeho žena krváca a potrebuje transfúziu. Nasledovala zástava srdca a o 6. ráno čerstvému dvojnásobnému otcovi oznámili, že jeho manželka zomrela. Lekár povedal Diegovi, že jej telo to nezvládlo kvôli COVID-19. "Som z toho mimo, nemôžem ju dostať z hlavy, ale viem, že Boh má pre naše životy plán," vyjadril sa nešťastný muž.

Diega tiež pozitívne testovali na nový koronavírus, v súčasnosti je však už zdravý. So svojimi deťmi zostáva v nemocnici, kým ich neprepustia. Larissa je jednou z vyše 60-tisíc obetí COVID-19 v Brazílii.