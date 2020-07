Aneta Parišková prekvapila fanúšikov: Po boji s rakovinou nečakaná správa!

Pozitívne správy! Aneta Parišková, ktorá bojuje s rakovinou, potešila fanúšikov.

Známa moderátorka TV Joj pred niekoľkými týždňami šokovala správou, že bojuje s rakovinou. Okamžite podstúpila náročnú liečbu. Teraz Parišková potešila všetkých fanúšikov úžasnou správou.

Jojkárska moderátorka sa vrátila späť do práce a v stredu moderovala hlavnú spravodajskú reláciu Noviny TV Joj. Ako vidno na fotke, ktorú televízia zverejnila, do práce sa vrátila s úsmevom. My jej teda želáme veľa síl do ďalšieho boja.