Nový závod v Rimavskej Sobote? Investor sľubuje stovky pracovných miest, primátor má pochybnosti

Svitá ľuďom bez práce na lepšie časy? Okres Rimavská Sobota sa dlhodobo borí s najvyššou nezamestnanosťou. Počas koronavírusu ostalo bez práce ďalších 500 ľudí. Mieri tam ale nový investor.

František Kurilla plánuje vybudovať pivovar, závod na spracovanie ovocia a paroplynovú elektráreň. Zamestnali by 300 až 500 ľudí. Od mesta chcú pozemky zadarmo. Primátor Jozef Šimko má isté pochybnosti.

Spoločnosť z Veľkého Šariša chce do roka 2024 vybudovať závod na výrobu piva so sladovňou a spracovaním ovocia, dopravno-logistickým centrom a paroplynovou elektrárňou. Jej riaditeľ František Kurilla prezentoval svoju investíciu vo výške 100 miliónov eur pred poslancami. Od samosprávy totiž žiada pozemky. „Rozhodli sme sa pre Rimavskú Sobotu, pretože chceme nadviazať na tradíciu pivovaru Gemer, ale aj na spracovanie a pestovanie ovocia, chmeľu a jačmeňa. Takto vieme pomôcť aj miestnym pestovateľom,“ uviedol s tým, že podobný projekt začali realizovať v Srbsku.

Za pozemky s rozlohou 10 – 12 hektárov a päť kancelárií prisľúbil investor samospráve 20-percentnú účasť v novom podniku. Prácu by v ňom našlo 300 až 500 stálych a 500 sezónnych zamestnancov. „Výroba by sa mohla spustiť do dvoch rokov. V októbri chceme odovzdať stanovisko a na jar začať s výstavbou hál,“ vysvetlil. Ako konkretizoval, zamestnanci by mali plat minimálne 700 eur a k tomu 700 eur pohyblivú zložku.

Nový pivovar má mať ročnú produkciu 100 000 až 170 000 hektolitrov piva a spotrebuje na to 2 160 ton sladu. Plánujú sa uchádzať aj o štátnu pomoc. Primátor Jozef Šimko má z pivovaru zmiešané pocity. „Mám pochybnosti, či to stihnú v avizovanom termíne, teda v októbri. No investorovi držím palce. My sme mu vo všetkom nápomocní,“ dodal.