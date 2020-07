Kramár od škandálu v Inkognite prvýkrát na verejnosti: Nezaprel sa! Bozky s kolegyňou a ostré slová

Herec Maroš Kramár (61) bol ešte nedávno pod poriadnou paľbou kritiky za dotýkanie sa zadku maskérky v Inkognite. Televízia najprv celý odvysielaný incident odsúdila a zdalo sa, že budú v televízii padať hlavy. Jednou z nich mohla byť aj tá Kramárova, no nestalo sa tak!

Najnovšie totiž generálny riaditeľ Jojky Marcel Grega (40) herca obhajuje a umelec bude aj naďalej kraľovať v zábavnej relácii. Len v stredu sa Maroš objavil na spoločenskej akcii a v žoviálnej nálade sa venoval nežnému pohlaviu. Presne tak, ako ho poznáme!

Kramár sa môže usmievať. Po jeho škandále v Inkognite má totiž vyhraté. Jeho laškovanie s maskérkou, ktoré odvysielala televízia v záverečných titulkoch Voštinárovho Inkognita, bude bez následkov. Generálny riaditeľ Jojky Marcel Grega totiž stojí za hercom aj za celým tímom. „Oslovili sme sexuológov, súdnych znalcov, odborníkov na ochranu maloletých. Vypočul som si ich a záver znel, že sme neodvysielali niečo, čo by mohlo poškodiť vývin detí od 12 rokov,“ povedal v rozhovore pre Denník N Grega. Samotný Kramár si za správaním stojí.

„Mne sa zastavil rozum nad tým, lebo to je taký nezmysel, akože žart,“ povedal herec a pokračoval: „My musíme mladým ľuďom povedať, že čo je hra, čo je ešte dovolené a čo už nie je dovolené. Ale to, čo som ja urobil, je medzi priateľmi. Samozrejme, keby tam bola cudzia maskérka, čo prišla prvý deň a ja by som ju nepoznal, tak by som to v živote neurobil. To je logické,“ dušoval sa herec na stredajšej spoločenskej akcii, kde rozdával úsmevy na všetky strany.

Fotografom hneď na začiatku ukázal toľko skloňovaný prst a ďalej sa venoval výhradne ženám. S Marínou Kráľovičovou si vymenili niekoľko pusiniek a dotykov. Obaja majú pekný vzťah a dlhé roky hrajú spoločne v Slovenskom národnom divadle. Na akcii bolo viacero známych tvárí, s ktorými sa herec výborne zabával. Bol jednoducho taký, aký je stále - žoviálny. A zo škandálu si ťažkú hlavu nerobí. „Našťastie mám okolo seba veľmi veľa ľudí, ktorí to pochopili ako fór, ktorí tomu absolútne rozumejú...“ hovorí a má názor aj na kritikov.

„Samozrejme, úzka skupina ľudí, ktorým to prekáža a ktorí teraz akože - to sa nesmie a nič sa nesmie. Oni by zakázali pomaly všetko. A to je chyba, touto cestou sa nesmieme vydať. Lebo ako civilizácia zanikneme. Aby som si dal v budúcnosti rande s dotyčnou a dal si podpísať na papier, čo môžem a čo nemôžem? Lebo sa mi môže stať, že náhodou spolu budeme niečo mať a ona ráno povie, že to bolo znásilnenie? Takže sa budeme báť oslovovať, báť sa dotýkať, báť spolu niečo mať. Ako si budeme hľadať partnerov vôbec?“ pýta sa.

Kramár má dcéru Tamaru. Ako by sa pozeral na túto situáciu, keby bola na maskérkinom mieste ona? „Moja dcéra je už dospelá, má 20 rokov. Ona vie, čo sa môže a čo sa nemôže. Vie si urobiť poriadok so svojimi priateľmi alebo cudzími ľuďmi. Mne tam píšu tie hlúposti, čo moja dcéra, čo keby sa mojej dcéry... Samozrejme, keď sa jej bude dotýkať cudzí človek, tak mu polámem ruky, ale keď to bude jej kamarát, tak mu nepolámem ruky, lebo mi povie, že som sa zbláznil. Tak sa jej najprv spýtam: Je to tvoj kamarát? Je to v poriadku? Keď mi povie áno, tak je to ich hra, a nie môj problém,“ dodal.

