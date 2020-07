V Banskej Bystrici chystajú projekt za 6,5 mil. eur: Stará učňovka sa má zmeniť na nepoznanie

Milovníci astronómie, prírodných a technických vied si prídu na svoje. V Banskej Bystrici by už o 4 roky mohlo stáť interaktívne populárno-vedecké a divadelné centrum. A to v areáli nevyužívaného obchodného učilišťa.

Prvotný návrh počíta s divadelnou sálou v tvare asteroidu, ktorá by bola vizuálnym prepojením vedy a kultúry, so zelenými strechami či vodnými prvkami. K vizuálu má možnosť vyjadriť sa laická či odborná verejnosť. „Hlavnou úlohou zážitkového vedeckého centra by mala byť popularizácia astronómie, prírodných a technických vied,“ konštatoval Stanislav Kaniansky, vedúci banskobystrickej Hvezdárne. Pri vybavení divadla a multifunkčnej sály projekt počíta s investíciou približne 600-tisíc €.

Vstupná investícia do vybavenia centra sa odhaduje na vyše milión eur. Peniaze možno získať aj z eurofondov. „Financovanie je nastavené z úverových zdrojov a projekt prepočítaný tak, že splátky i prevádzku vykryjú komerčné príjmy z prenájmov. Vďaka tomuto prístupu sa dokážeme pustiť i do väčších projektov, ktoré by z rozpočtu kraja boli nerealizovateľné. V tomto prípade hovoríme o celkovej sume približne 6,5 milióna eur,“ vysvetlil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.