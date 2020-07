Skončí pred súdom? Benzema sa mal podieľať na vydieraní svojho spoluhráča

Francúzski vyšetrovatelia chcú postaviť futbalistu Realu Madrid Karima Benzemu pred súd za spoluúčasť pri údajnom pokuse o vydieranie reprezentačného exspoluhráča Mathieua Valbuenu.

Podľa agentúry AFP by mali súdu čeliť aj ďalšie štyri osoby, medzi nimi by nemal byť ďalší bývalý francúzsky reprezentant Djibril Cisse, ktorý bol v minulosti zapletený do prípadu.

Incident sa udial v roku 2015. Benzema čelí obvineniu, že sa mal podieľať na príprave vydierania Valbuenu a skupinovej trestnej činnosti. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Benzemu oslovil kamarát z detstva, aby poslúžil ako prostredník a presvedčil Valbuenu rokovať priamo s vydieračmi. Tí vraj disponovali sexuálnou videonahrávkou s jeho účasťou.

Bývalého zakončovateľa Olympique Lyon v súvislosti s prípravou vydierania zatkla francúzska polícia. Benzema mal údajne spomenúť Valbuenovi nahrávku počas zrazu francúzskeho národného tímu. Po prevalení kauzy ho vylúčili z reprezentácie.