V Bojnej predávajú synagógu s krčmou: Štamgast Jozef si zaspomínal, čo všetko tam robili

Synagóga, ktorá sčasti dlhé roky slúžila ako krčma, je na predaj! Osud bývalého svätostánku v Bojnej (okr. Topoľčany) je žalostný už od vojnového obdobia. Slúžil ako sýpka, kultúrny dom, autodielňa a v posledných rokoch dokonca ako krčma. Teraz čaká na nového majiteľa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Budova synagógy v Bojnej bola predaná súkromnému majiteľovi pred viac ako dvadsiatimi rokmi, predtým patrila obci. Teraz je v ponuke realitnej kancelárie, no bez ceny. Na tej sa dá dohodnúť. Podľa realitného makléra z tohto regiónu sa cena môže pohybovať od 250 000 do 270 000 eur.

„Nepoznám podrobnosti predaja, ešte som nebol starostom. Počas vojny ju židovská obec predala štátu,“ ozrejmuje smutný osud starosta Jozef Stankovský. „Kedysi tam boli kultúrny dom, kino, sýpka a aj autodielňa. Teraz naposledy krčma, no majiteľ ju zavrel v januári,“ dodáva prvý muž obce. Majiteľ sa s nami odmietol rozprávať, jeho brat však prezradil, že vážni záujemcovia už sú. „Až traja majú vážny záujem, len si vybavujú financovanie a iné. Neviem, za čo to brat predáva, to je jeho vec. On chcel z toho pôvodne urobiť turistickú ubytovňu, ale nevyšlo to. Keďže to nie je kultúrna pamiatka, tak sa z toho môže urobiť čokoľvek,“ prezradil Eduard Bečka.

Na krčmu si spomína i Jozef (62), ktorý tam chodieval. „Nemal draho, ale viete, tých krčiem je veľa. Vieme, že je to na predaj, tak uvidíme, čo z toho bude. Už tam bolo naozaj všeličo, pamätám si, keď sme tam chodili tancovať,“ so smiechom si zaspomínal. Budova uprostred obce budí pozornosť svojím zlým stavom, opravená je len predná časť, kde bola krčma.