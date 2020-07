Odborník sa pozrel na výhražný list pre školu vo Vrútkach, hneď mu to bolo jasné: Kto sa im chce pomstiť?!

Majú strach! Škola vo Vrútkach, kde Ivan Č. († 22) spôsobil krvipreliatie a zabil zástupcu riaditeľky Jaroslava Budza († 62), čelí ďalšej hrozbe.

Anonym sa im vyhráža krvavou pomstou za smrť Ivana Č. († 22). Riaditeľka školy Erika Repková je z tejto informácie v šoku.

Po desivom útoku sa zdalo, že život v Spojenej škole vo Vrútkach sa pomaly vracia do normálnych koľají. Potom však prišiel šok. Niektoré médiá, polícia aj vedenie mesta dostali výhražný list od anonymného pisateľa, v ktorom okrem iného píše: „Táto škola onedlho zažije väčšiu traumu, než jej spôsobil Ivan. Odveta je nevyhnutná." Neznámy pisateľ podľa polície napísal, že škola bude pykať za zneškodnenie útočníka Ivana Č.

Riaditeľku školy Eriku Repkovú anonym plný vyhrážok šokoval. „Nič som o tom nevedela a všetkých nás to vyľakalo,“ povedala nám statočná žena, ktorá sa útočníkovi počas masakra v škole postavila na odpor a bola zranená. „Neviem ako ďalej, čo ideme robiť,“ povzdychla si vydesená riaditeľka.

Polícia v pohotovosti

Policajti ihneď po prijatí výhražného anonymného listu prijali potrebné opatrenia. „Z taktických dôvodov ich však nie je možné špecifikovať. V predmetnej veci prebieha intenzívne vyšetrovanie a vykonávame procesné úkony a opatrenia za účelom objasnenia skutku a rozhodnutia v zmysle Trestného poriadku. Z dôvodu možného zmarenia alebo sťaženia vyšetrovania nie je možné k prípadu poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Nový Čas sa preto bol pozrieť na školu, ktorej boli adresované vyhrážky ďalším útokom. Na mieste bolo niekoľko hliadok.

Kto je pisateľ?

Anonymný list odborne zhodnotil klinický psychológ a súdny znalec Dušan Kešický. Prezradil, že osoba stojaca za jeho napísaním sa priživuje na tragickej udalosti a pokúša sa vyvolať emócie u verejnosti a záujem médií. „Tým sa zvyšuje jeho subjektívna dôležitosť. S vysokou pravdepodobnosťou ide o človeka, ktorý má veľmi nízke sebavedomie a takýmto spôsobom si ho potrebuje zdvihnúť,“ prezradil D. Kešický. Podľa uznávaného psychológa je menej pravdepodobné, že by išlo o človeka, ktorý sa chystá niečo také realizovať.

„Pre človeka, ktorý by chcel také niečo urobiť, a je jasné, že nie je jednoduché také niečo urobiť, akýmkoľvek úkonom, ktorý takémuto útoku predchádza, si len komplikuje vlastnú situáciu a zvyšuje pravdepodobnosť toho, že bude neskôr odhalený. Pokiaľ by chcel niekto niečo urobiť, tak to urobí v tichosti a nebude na seba upozorňovať,“ doplnil Kešický s tým, že takýto čin sa nemôže udiať v afekte. „To musí byť premyslené a naplánované, a keďže niekto nad tým premýšľal a plánoval, tak si nebude sám sebe hádzať brvná pod nohy. Nemusí byť duševne chorý,“ uzavrel Kešický.