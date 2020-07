Fanúšikovia sa tešili predčasne: Kvitová v Bratislave hrať nebude, zastavilo ju zranenie

Česká tenistka Petra Kvitová sa napokon nepredstaví vo víkendovom priateľskom stretnutí proti fedcupovému tímu Slovenska v Bratislave.

Dvojnásobná wimbledonská šampiónka si obnovila zranenie predlaktia a nebude môcť nastúpiť v dueli o Pohár priateľstva (4.-5. júla v NTC). Vo výbere ju nahradí Miriam Kolodziejová.

Podľa webovej stránky Slovenského tenisového zväzu (STZ) si česká jednotka obnovila zranenie na turnaji v Prostějove. Nemohla preň dokončiť ani štvrtkový úvodný tréning v Bratislave. "Je mi to veľmi ľúto, pretože na zápasy za Česko v Bratislave som sa tešila. V utorok som si však v Prostějove na antuke obnovila zranenie ľavej ruky, ktorá sa už zdala byť v poriadku. Žiaľ, nebola, a potvrdilo sa, že hra na antuke pre mňa teraz nie je ideálna. Zajtra sa v Bratislave zúčastním ako hosť na žrebovaní a potom pôjdem do Česka riešiť, ako ďalej s liečbou," uviedla Kvitová pre stz.sk.

Kapitán českého fedcupového výberu Petr Pála musel narýchlo zháňať ďalšiu hráčku do tímu, keďže Češky mali v pôvodnej nominácii iba tri tenistky. "Keď som sa dozvedel o Petrinom zranení, začal som rýchlo zháňať ďalšiu členku tímu. Nechcel som pritom rozbiť družstvo žien do 23 rokov, pretože by sa spustilo domino, ktoré by potom mohlo pomiešať karty a oslabiť naše ďalšie reprezentačné výbery. Napokon som sa narýchlo dohodol s Miriam Kolodziejovou, bývalou juniorskou reprezentantkou, ktorá sa teraz vracia po zranení," povedal Pála.