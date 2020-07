Remišovej pravá ruka má čo vysvetľovať: Astronomický dlh v zdravotnej poisťovni

Veronika Remišová (44) dostala do vienka nové ministerstvo, ktoré ušili premenovaním úradu vicepremiéra pre investície a informatizáciu.

Na staronové pôsobisko si so sebou zobrala na miesta štátnych tajomníkov spolustraníkov zo strany Za ľudí Vladimíra Ledeckého (54) a Mareka Antala (53). Pozornosť vzbudilo hlavne druhé meno Antal, ktorý má mať na ministerstve na starosti témy okolo informatizácie. On totiž na poistnom dlhuje desaťtisíce eur.

Marek Antal, ktorý bol doteraz vládnym poslancom-poradcom Remišovej, má na krku astronomický dlh voči súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera. Pri jeho mene svieti neuhradená suma vyše 65-tisíc eur. Upozornil na to Remišovej predchodca už v zaniknutom úrade vicepremiéra pre investície Richard Raši.

„Keď si hodíte meno Mareka Antala do googla, zistíte, že človek s týmto menom sa dnes stal štátnym tajomníkom u Remišovej a človek s rovnakým menom a adresou patrí do TOP 20 najväčších dlžníkov zdravotnej poisťovne.“ Táto informácia nezaskočila len jeho, ale očividne aj Remišovej kolegu vo vláde ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. „V každom prípade dlh by bolo treba vyrovnať a neviem, čo mám k tomu viac povedať,“ zmohol sa na reakciu Krajčí.

Remišová mlčí

Čo si o podlžnosti svojej pravej ruky myslí novopečená ministerka Remišová, sme sa nedozvedeli, z komunikačného odboru jej rezortu nám však poslali stanovisko, v ktorom vysvetlili, že Antal prišiel k záväzku voči poisťovni po tom, čo v roku 2018 predal časť akcií súkromnej firmy, v ktorej pôsobil.

„Výnos riadne zdanil a takisto na základe toho mu bol vyrubený odvod do zdravotnej poisťovne Dôvera. Keďže išlo o vyššiu sumu, dohodol si 18. 9. 2019 s poisťovňou splátkový kalendár, ktorý odvtedy riadne mesačne dodržiava a bude v tom naďalej pokračovať,“ odpísali nám z Remišovej ministerstva.

Kto je Antal

Svoju kariéru začal vo VSŽ Košice ako programátor. Neskôr sa stal manažérom na rôznych pozíciách so zodpovednosťou za IT systémy. Najprv to bol košický Ness KDC a neskôr spoločnosť GlobalLogic, ktorá bola zacielená na zákazníkov po celom svete. Po voľbách sa stal poslancom parlamentu za stranu Za ľudí, zakrúžkovalo ho 1 884 voličov. Vymenovaním za štátneho tajomníka prišiel o poslanecký mandát.