Zomrel muž, ktorého nenávidelo celé Česko: Utýral synčeka († 3) k smrti, v base neprežil ani týždeň

Mal si odpykať 22 rokov, už mu chystajú pohreb. Otčim Josef Kuča, ktorý týral, bil, hrýzol, pálil žehličkou a nakoniec zabil 3-ročného Marečka, synčeka svojej vtedajšej priateľky, zomrel vo väzení.

"Môžem potvrdiť, že v súčasnej dobe vyšetrujeme úmrtie väznenej osoby," oznámila portálu iDNES.cz tlačová hovorkyňa generálneho riaditeľstva väzenskej služby Českej republiky Petra Kučerová s tým, že bližšie informácie nemôže poskytnúť. Na otázku redakcie, či išlo o samovraždu, alebo cudzie zavinenie, len odpovedala: "Na cele bol sám."

S myšlienkou, že by si na život siahol sám, sa nechcú zmieriť hlavne jeho najbližší. "Dva dni pred súdom sme za ním boli. Povedal nám, že by si na život nesiahol a že si svoj trest chce odsedieť," povedali Expresu.cz zdrvení rodičia, ktorí sa o jeho smrti dozvedeli od mužov zákona. "Prišla k nám polícia a odovzdala nám oznámenie o smrti syna. Že im prišiel fax a majú nám to odovzdať," potvrdzuje otec mŕtveho.

"Prakticky nič nevieme. Len nám povedali, že vylúčili cudzie zavinenie, ale že nám viac povedať nemôžu, kým to nevyšetria. Ale je nám to divné. Keď sme s ním hovorili naposledy, to bolo dva dni pred súdom, povedal nám, že nemá v úmysle si brať život. Že ho nič nezlomí a že si svoj trest chce odsedieť," zopakoval otec Josefa Kuču.

Odsúdený si verdikt vypočul 27. júna. Pražský vrchný súd mu naparil 22 rokov, čím navýšil pôvodný 16-ročný trest krajského súdu.