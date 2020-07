Žalostný stav dôchodkového sporenia na Slovensku: 5 spôsobov, ako zlepšiť II. pilier

Sporíte si na dôchodok v II. pilieri? Slovákov, ktorí rozložili svoje odvody medzi Sociálnu poisťovňu a súkromnú správcovskú spoločnosť, je viac ako 1,5 milióna a väčšina z nich určite nemá dôvod na radosť.

Jednotlivé fondy za 15 rokov zhodnotili peniaze len o niekoľko percent. Politici síce o problémoch vedia, no výsledkom ich záujmu o dôchodkové sporenie sú poväčšine nesystémové a zle načasované rozhodnutia. Národná banka Slovenska (NBS) analyzovala vývoj systému a navrhla niekoľko riešení.

Druhý dôchodkový pilier sa musí zreformovať tak, aby ľuďom v budúcnosti zabezpečil dostatok peňazí. Záujemca o sporenie by si mal vybrať stratégiu, ako investovať, sporiteľ by sa mal odvážiť pre zmysluplné riziko a dôchodkové správcovské spoločnosti by mali znížiť poplatky. Vyplýva to z analýzy Národnej banky Slovenska, ktorú vypracovali jej viceguvernér Ľudovít Ódor a ekonóm Pavol Povala.

Systém podlieza svoj potenciál

Dlhodobý pohľad na druhý pilier poukazuje na nevyužitý potenciál systému. Národná banka považuje za dôležité otvoriť diskusiu o nastavení systému.

„Druhý pilier vnímame ako veľmi dôležitú súčasť dôchodkového sporenia, pretože prvý pilier sám osebe, hlavne z dôvodu vývoja demografie, nebude dostačujúci. Druhý pilier je skutočne dôležitý a mal by byť aj dostatočne efektívny,“ hovorí riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák. Prvým dôvodom problémov, ktoré dôchodkové sporenie sužujú, sú politické zásahy.

Časté legislatívne zmeny v dôsledku nedostatku politického konsenzu oslabujú dlhodobú stabilitu systému. Druhým dôvodom sú neefektívne investičné stratégie správcovských spoločností. V porovnaní s inými krajinami dosahujú citeľne slabšie výsledky. Výsledkom je žalostne slabá výkonnosť väčšiny fondov. „Z pohľadu sporiteľov je nevýhodné, ak druhý pilier ako celok za 15 rokov v priemere nedosiahol výnos, ktorý je vyšší ako inflácia v danom období,“ pokračuje národná banka.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) správu označil za veľmi smutné čítanie. „Nie som spokojný s tým, ako sa to za prvých 15 rokov fungovania tohto systému vyvíja,“ povedal.

Bez rizika nie sú výnosy

Marek LIČÁK, Národná banka Slovenska

- Keď sa spätne pozeráme na viac ako 15 rokov, tak najvážnejšie dôvody sa týkali zmien v legislatíve, ktorých bolo dokopy asi 44. Najdôležitejšie, ktoré vplývali aj na výkonnosť, sa týkali dotvárania systému. Veľmi dôležitá bola zmena v roku 2009, ktorá zaviedla povinnosť vytvárať takzvané garantované fondy. To malo vplyv na to, ako sa k tomu postavili správcovské spoločnosti. Došlo k výraznej zmene štruktúry majetku, ktorá trvala až do rokov 2012-2013. Za toto obdobie sa spoločnosti stali úplne bezrizikovými. Čo na jednej strane môže vyzerať fajn, na strane druhej pokiaľ máte štruktúru majetku nastavenú tak, že nepodstupujete žiadne riziko, vtedy nie ste schopní generovať ani žiaden výnos. Toto sa od roku 2013 trošku zmenilo, keď fondy začali naberať zdravšiu štruktúru. Čiže nákup akcií, rizikovejšie dlhopisy.

Päť opatrení centrálnej banky

Vysvetľuje: Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments

1. Upraviť nastavenia

Odborník: Ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s investovaním, robia neradi investičné rozhodnutia a hlavne nemusia sa vedieť rozhodnúť správne. Príkladom je výber dlhopisových garantovaných fondov, ktoré si vyberajú pri vstupe do II. piliera aj mladí. Preto by bolo dobrým riešením nastavenie systém tak, že ľudia budú mať možnosť výberu dôchodkového fondu z limitovaného počtu produktov, pričom alternatívy budú zohľadňovať vek.

2. Zmena alokácie

Odborník: Viac ako 70% všetkých úspor je v garantovaných fondoch, ktoré dosiahli neuspokojivé výsledky. Je teda na mieste navrhnúť spôsob, ako aspoň časť úspor presunúť do perspektívnejších fondov. Zároveň je rozumné upraviť pravidlá pre garantované fondy, ktoré klamlivo budia u sporiteľov dojem, že im zabezpečia solídny budúci dôchodok. Pritom svojim zákonným nastavením nepriamo znižujú výnosy týchto fondov.

3. Zavedenie benchmarkov

Odborník: Stanovenie benchmarkov by zvýšilo prehľad aj kontrolu nad výkonnosťami jednotlivých fondov. Inými slovami, výkonnosti fondov by sme si vedeli oveľa jednoduchšie porovnať s vývojom investícii vo svete. Investovanie do fondov, ktoré kopírujú známe indexy, resp. benchmarky je svetový trend, ktorý má určite miesto aj v slovenskom dôchodkovom sporení.

4. Zníženie poplatkov

Odborník: Poplatky majú významný vplyv na výkonnosť fondu aj budúce dôchodky. Pokiaľ by väčšina slovenských dôchodkových fondov dokázali sporiteľom zabezpečiť nadštandardné zhodnotenie, vyššie poplatky by mali svoje opodstatnenie. V súčasnosti to však takto nie je.

5. Životný cyklus

Odborník: Určitá forma životného cyklu v našom druhom pilier prítomná je už dnes. A to, že desať rokov pred odchodom do dôchodku sa každý rok presúva do garantovaných fondov desať percent úspor tak, že v čase dosiahnutia dôchodkového veku sú už všetky úspory v garantovaných fondoch. Určite je však na mieste upraviť a posilniť životný cyklus každého sporiteľa v súlade so skúsenosťami v zahraničí.

Pandémia všetko zmenila

rok 2019

- počet sporiteľov dosiahol nové historické maximum - 1 564 152

- v systéme pribudlo takmer 77 tisíc osôb, čo je najviac v histórii

- celkový objem čistej hodnoty majetku (NAV) presiahol 9,3 mld. €

- medziročne vzrástol o 1,25 mld. €, čo je viac ako kedykoľvek predtým

- priemerná výkonnosť fondov ako celku dosiahla 6,7 %

- najviac zarobili indexové fondy (28,3 %)

rok 2020

- asi do polovice februára objem aktív rástol

- v nasledujúcich 5 týždňoch klesol najviac v celej histórii - takmer o 1 mld. €

- na konci marca začal opäť rásť

- výkonnosť väčšiny fondov sa prepadla do červených čísel

- najhoršie si viedli indexové fondy (-10 %)

Ako sa darí vašim úsporám?

Za vodou nie som

Ján (40), Banská Bystrica

- Mám druhý pilier, ale neviem objektívne posúdiť, či mám našetrených viac peňazí alebo menej, ako keby som ho nemal. No vzhľadom na reklamu, akú tento produkt mal, by som už mal byť takpovediac za vodou, čo ‚bohužiaľ‘ nie som.

Nič nie je isté

Miroslav (42), stolár, Vrbovce

- Chcem veriť, že môj dôchodok bude lepší vďaka druhému pilieru. Ale neverím, že mi bude niečo vyplatené, keďže v tomto štáte nie je podľa mňa nič isté. Teraz sa tým však nezaoberám, ale počkám si na výsledok. Keď to budem mať v dôchodku, budem, samozrejme, rád, keď nie, tak budem žiť z toho, čo mi bude vyplatené aj bez druhého piliera. Som však zástancom toho, že druhý pilier nie je zlá voľba.

Je to zle nastavené

Stanislav (53), školník, Košice

- S druhým pilierom nie som spokojný, lebo je zle nastavený. Pýtam sa, kto ho takto nastavil?

Teraz prerábam

Ladislav (40), Nitra

- Druhý dôchodkový pilier mám od začiatku svojho pracovného života. Aktuálne nie som spokojný s výnosom, ktorý mi prináša moja správcovská spoločnosť. Moje finančné prostriedky mám v súčasnosti v akciovom fonde, ktorý by mi mal prinášať vyšší výnos. Žiaľ, aktuálna kríza spojená s Covid-19 akciovým fondom nepraje. Zároveň som nespokojný, že v minulosti bol radikálne zo strany štátu znížený podiel z odvodov, ktoré môžu putovať na môj účet v správcovskej spoločnosti.