Vlhová konečne spoznala definitívu: Kedy sa budú konať MS v alpskom lyžovaní?

Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) potvrdila konanie majstrovstiev sveta v alpských lyžiarskych disciplínach v talianskom zimnom stredisku Cortina d´Ampezzo v pôvodnom termíne 7.- 21. februára 2021.

FIS nevyhovela žiadosti talianskych organizátorov odložiť šampionát o viac než jeden rok až na marec 2022 po skončení zimných olympijských hier v Pekingu. Medailový komplet z MS 2019 v Aare by mala v Cortine d´Ampezzo obhajovať aj Slovenka Petra Vlhová.

Organizátori vo svojej žiadosti o odklad argumentovali tým, že región Veneto na severe Talianska bol v tomto roku silno zasiahnutý pandémiou koronavírusu. Jedným z dôsledkov bolo aj zrušenie finálových pretekov Svetového pohára 2020/2021, ktoré mala uprostred marca hostiť práve Cortina d´Ampezzo. Generálka na svetový šampionát sa teda vôbec neuskutočnila. Alpská lyžiarska sezóna bola vo svojom závere ochudobnená o viaceré podujatia, ktorých spoločnými menovateľmi boli nedostatok snehu a tvrdý nástup ochorenia COVID-19.

Taliani predbežne vyčíslili, že ak by sa svetový šampionáte v Cortine vôbec neuskutočnil, prinieslo by im to straty približne 30 miliónov eur. Stredisko Cortina d´Ampezzo v srdci Dolomitov bolo už v roku 1956 hostiteľom ZOH a v roku 2026 má byť spolu s Milánom spoluorganizátorom ďalších zimných olympijských hier. Cortina sa uchádzala o usporiadanie majstrovstiev sveta v rokoch 2013 - 2019 dovedna štyri razy, kým konečne s kandidatúrou uspela.