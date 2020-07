Tatran rieši vážne problémy s hráčmi: Hádzanárov držia na hraniciach, nemôžu vstúpiť do EÚ

Hádzanári Tatrana Prešov v stredu 1. júla začali so spoločnou prípravou na novú sezónu.

Tréner Slavko Goluža mal k dispozícii spolu 9 hráčov a medzi nimi aj dve nové tváre - Slovinca Lucijana Fižuleta a Tunisana Jiheda Jaballaha. Prešovčania sa stretli po dlhej 16-týždňovej pauze. Informácie priniesol oficiálny web klubu.

"Hádzaná všetkým chýbala a pre profesionálneho športovca takáto dlhá odmlka nie je nikdy dobrá. Preto sme radi, že sme sa mohli aspoň v takomto počte oficiálne zísť. Pre cestovné obmedzenia nám chýba veľa hráčov z nášho kádra. Najväčší problém je s chlapcami z Brazílie, Tunisko takisto zostáva problém, aj keď bolo zaradené medzi krajiny, z ktorých Európska únia dovolí vstup. Stále sa to rieši individuálne,“ prezradil generálny manažér Miroslav Benický. Spomedzi legionárov boli na prešovskom tréningu aj Čech Josef Hozman a ďalší Slovinec Nino Grzentič, Ukrajinec Igor Čupryna a zo Slovákov Oliver Rábek, Dominik Krok, Dávid Michalka a Tomáš Rečičár.

Na Slovensku je už aj Brazílčan Guilherme Linhares, ktorý však po príchode z Bosny a Hercegoviny zostal v izolácii a čaká na predpísaný test na koronavírus. "Rovnaká procedúra čaká aj na dvojicu Nuno Santos a Pavel Hernández, ktorá má do Prešova prísť vo štvrtok 2. júla z Portugalska. V rovnaký deň sa do Európy presúva aj Brazílčan s talianskym občianstvom Pedro Pacheco, ktorého takisto čaká domáca izolácia," referuje web Tatrana.

U ďalších legionárov je to v Prešove trochu komplikovanejšie. "Tesne pred prvým tréningom sme dostali informáciu, že brazílsky brankár Marcos Colodeti nedostal výnimku, aby mohol prísť do Európy, hoci už mal trikrát zmenenú letenku. Bohužiaľ, ani Nemecko, ani Rakúsko mu nedovolilo vstup na územie Európskej únie. To isté platí aj o Tunisanovi Anouarovi Ben Abdallahovi, ktorý sa tiež snažil o výnimku, ale dostal od francúzskej, nemeckej aj rakúskej ambasády informáciu, že mu nebude umožnený vstup. Chýba nám tiež Roman Carapkin, ktorý uviazol na bielorusko-poľskej hranici, kde ho už dva dni poľská strana nechce pustiť. Takisto sa snažíme komunikovať s ruskou ambasádou a poľskými úradmi, aby sa mu vstup na Slovensko, kde mal aj prechodný pobyt a kde je zamestnaný, umožnil. Tento problém by sme mali v krátkom čase vyriešiť,“ informoval Benický a ešte doplnil: "Zatiaľ by sme to nevideli takto pesimisticky. Jasné, títo chlapci nám chýbajú, ale pokiaľ pôjde o niekoľko dní, či týždeň - dva, nemal by to byť nejaký väčší problém. Takže káder považujem za uzavretý.“

Prípravné zápasy chce Tatran hrať od konca júla, no známy ešte nie je presný program duelov. S výnimkou prípravných zápasov sa Tatran bude pripravovať iba v domácich podmienkach.