Natália Hejková získala ďalšie ocenenie: V srdci mám najmä triumfy s Ružou!

Vlani v auguste ju uviedli do Siene slávy svetového basketbalu, tento rok vyhlásili Natáliu Hejkovú za najúspešnejšiu trénerku modernej histórie Európskej ligy, teda od sezóny 1996/1997 po súčasnosť.

„Potešilo ma to, no súčasne to zaväzuje. Verím, že som ešte nepovedala posledné slovo,“ prezradila slovenská trénerka z Prahy, kde momentálne pôsobí.

„Prvú gratuláciu som dostala od svojho súčasného klubu USK Praha. Potom som si to sama našla na sociálnych sieťach a potom som nestíhala prijímať gratulácie,“ pokračovala jedna z najlepších basketbalových tréneriek na svete, ktorá nedokázala narýchlo vybrať „naj“ spomienku na úspechy v Európskej lige (EL), ktorá je pokračovateľkou Európskeho pohára majstrov (EPM).

„Hneď ako som sa to dozvedela, začali sa mi v hlave mihať mnohé momenty z klubov, v ktorých som v tejto konkurencii uspela. Vybrať jeden je ťažké. Bolo by toho na román,“ zamyslela sa slovenská trénerka 20. storočia, ktorá sa pýši aj tým, že má v zbierke 23 titulov zo štyroch rôznych krajín. Iróniou osudu je, že olympijskú miestenku vybojovala, ale v slovenských farbách pod piatimi kruhmi nikdy neštartovala... Krátko pred OH 2000 sa vtedajšie nové vedenie slovenského basketbalu postaralo o to, že abdikovala. Olympijský sen si splnila až vo farbách Ruska, v r. 2008 bola asistenkou kouča bronzového tímu.

„V mojom srdci si najhlbšie vryté úspechy s Ružou. Žeby preto, že boli prvé...“ povedala trénerka, ktorá v histórii EL nemá konkurenciu, a ktorá verí, že si štatistiku ešte vylepší. Že ešte nepovedala posledné slovo. „Už teraz mám náskok pred konkurenciou, ale kým to pôjde, budem sa snažiť, aby som si tie čísla ešte vylepšila,“ dodala Natália Hejková, ktorú trénerské povinnosti opäť čakajú najskôr o mesiac. V pražskom tíme USK majú teraz voľno a hráčky pracujú na sebe len individuálne.

Hejková v európskej lige

 tituly: 5 (2x Ružomberok 1999 a 2000, 2x Spartak M.O. 2007 a 2008 a 1x USK Praha (2015)

 finálové účasti: 5

 štarty vo Final Four: 11 (1997, 1999, 2000, 2002, 2007, 2008, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).