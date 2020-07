Košice sú na prahu krachu, spasí Slovan nový šéf?!

Dajte nám šancu! S touto výzvou a prosbou predstúpil pred hokejovú komunitu Július Lang, prezident HC Košice, ktorého budúcnosť je vo hviezdach.

Presnejšie v priazni fanúšikov a sponzorov, pretože ak sa do dvoch týždňov nepodarí vyzbierať 700-tisíc eur, áčko zrejme zmizne z extraligovej mapy. Svetlejšia budúcnosť čaká iný slávny slovenský klub HC Slovan Bratislava, ktorý po 25 rokoch mení majiteľa. Doterajší mecenáš Juraj Široký st. sa už ústne dohodol na odpredaji Slovana do rúk milionára Rudolfa Hrubého, ktorý stál pri zrode IT firmy Eset!

Šéf košického klubu Július Lang predostrel vážnu finančnú situáciu a možné východiská. Spomenul, že za klesajúcou podporou zo strany spoločnosti U. S. Steel je celosvetová kríza s oceľou a rôzne úsporné opatrenia spôsobené pandémiou koronavírusu.

„Boli sme vo výbornej finančnej pozícii, ale po 9. marci, keď sa prestalo hrať kvôli koronavírusu, došlo k obrovskému výpadku zdrojov. Len Steel aréne dlhujeme 200-tisíc a celkovo je to až 330-tisíc eur,“ uviedol Lang.

Pripustil aj to, že košický hokej sa presťahuje zo Steel arény do menšej Crow arény. Aj tieto zadné dvierka sú však otázne, keďže divácka kapacita je v menšej hale len niečo vyše tisíc ľudí a z toho pramenia aj nižšie príjmy zo vstupeniek... „Preto sme sa rozhodli vyhlásiť zbierku a získať potrebných 700-tisíc eur, aby áčko mohlo vôbec hrať! Ak sa to do 15. júla nepodarí naplniť, mužstvo neprihlásime do súťaže a licenciu zmrazíme,“ jasne sa vyjadril Lang a dodal: „Spojme sme, dokážme, že sme hokejové mesto a podporme hokej. V Košiciach je 240-tisíc obyvateľov, v okolí ďalších 120-tisíc a keď len stotisíc rodín dá po 10 eur, máme peknú čiastku. Inak nie sme schopní pripraviť A-mužstvo pre ďalšiu sezónu.“

Chýba podpis

Vo finančných problémoch je aj ďalší populárny slovenský klub HC Slovan Bratislava. Belasí na rozdiel od Košíc však svoje problémy majú zrejme vyriešené, keď dlhoročný majiteľ klubu Juraj Široký st. sa rozhodol klub predať. Novým vlastníkom sa má stať milionár Rudolf Hrubý, ktorý kedysi stál pri zrode IT firmy Eset a obe strany si už podali aj ruky. Chýba už len podpis na spečatenie celej transakcie, čo potvrdil aj samotný Hrubý.

„Aktuálne sa ešte pracuje na transakčnej dokumentácii a teda zatiaľ nemôžeme potvrdiť informáciu o zmene vlastníka HC Slovan. Ak pôjde všetko dobre, najbližší pondelok poskytneme tlačovú správu pre médiá,“ píše sa v stanovisku Rudolfa Hrubého, ktoré Novému Času poskytla spoločnosť Eset. Zmenou vlastníka by sa mal klub konečne finančne stabilizovať a vrátiť sa na popredné miesta v slovenskom hokeji.