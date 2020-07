Pollák (†72) bol ozdobou futbalu: Pred smrťou sa uzavrel do seba

Poznali sa vyše pol storočia, a preto bude rozlúčka ťažká. Dnes sa rodina, priatelia a športová verejnosť v obradnej sieni Krematória v Košiciach (14.00 hod.) rozlúčia s futbalovým majstrom Európy z Belehradu Jaroslavom Pollákom († 72).

„Keď som sa v telefóne dozvedel o jeho úmrtí, zostal som v šoku,“ priznal pre Nový Čas Pollákov dlhoročný spoluhráč z VSS Košice Andrej Daňko (72).

Pollák zomrel minulý piatok po náhlej a krátkej chorobe. „O Jarovej smrti som sa dozvedel ráno o pol ôsmej. Zomrel v košickej nemocnici, pri jeho lôžku bol jeden známy lekár, ktorý mi zatelefonoval,“ pokračoval Daňko, ktorý pred päťdesiatimi rokmi vytvoril s Pollákom a Štafurom jednu z najlepších stredových formácií v republike. „Mal tuhý koreň, bol elegán, držal si hmotnosť,“ stále tomu nemohol uveriť Daňko.

Fakt, že dlhé roky hral s Pollákom, ktorý dostal prezývku podľa anglického reprezentanta Bobbyho Charltona, vníma ako privilégium. „Bol výborný futbalista svetovej úrovne. Na ihrisku to bola ozdoba futbalu, vyžíval sa v hre,“ ocenil kvality bývalého spoluhráča Daňko a zdôraznil: „Pamätám sa, keď sme boli s výberom ČSSR v zahraničí, jeden veľký nemecký tréner, meno si už nepamätám, povedal o ňom, že to je svetový futbalista.“ Asi rok po zlatom Belehrade ich futbalový život rozdelil. „Každý išiel svojou cestou. Keď sme ako košickí internacionáli organizovali rôzne stretnutia, vždy sme ho pozvali, no on neprišiel. Trochu sa nás to dotklo, priznávam. Nevieme prečo, ale utiahol sa do seba,“ uzavrel bývalý skvelý hráč a tréner.

Jaroslav Pollák

 narodený: 11. 7. 1947

 úmrtie: 26. 6. 2020

 kluby: VSS Košice, Dukla Banská Bystrica, Sparta Praha, Salzburg, ZŤS Košice

 liga: 322 zápasov, striebro, bronz

 poháre: víťaz Slovenského, Českého aj Československého pohára

 reprezentácia: 49/1, zlato z ME 1976, bronz z ME 1980, účastník MS 1970