Záhadné zmiznutie Madeleine: Vyšetrovatelia majú nové dôkazy, toto sa malo stať krátko pred jej únosom!

Prípad Madeleine, ktorá je nezvestná už 13 rokov sa za posledné týždne posunul výrazne dopredu.

Polícia podozrieva muža, ktorý je momentálne vo väzbe za obchodovanie s drogami, informuje britský Independent.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Madeleine McCann zmizla z portugalského apartmánu v Praia da Luz v roku 2007, keď mala len 3 roky. Odvtedy nielen jej rodičia, ale milióny ľudí po celom svete chcú vedieť, čo sa v tú osudnú noc stalo. Za posledných 13 rokov vyšlo na svetlo mnoho teórií a do vyšetrovania sa istým spôsobom zapájali aj ľudia, ktorí doteraz obhajujú svoje teórie na sociálnych sieťach.

Najnovším podozrivým je Christian Bruckner, ktorý je momentálne vo väzbe za obchodovanie s drogami. Podľa The Guardian bol Bruckner podozrivý už v roku 2013, kedy ho chceli vypočúvať v súvislosti s týmto prípadom, kedže mal kriminálne záznamy súvisiace s krádežami a sexuálnym zneužívaním detí.

Právnik Serafim Vieira, ktorý ho zastupoval v roku 2006 po tom, čo bol zadržaný za krádež motorovej nafty v Portugalsku, "verí, že Bruckner mohol byť za zmiznutím Madeleine", píše mirror.co.uk. Ked sa ho pýtali, či mal Bruckner temperament psychopata, odpovedal: "Nemožem tvrdiť že nemal. Skôr naopak." Právnika údajne Brucknerov kriminálny záznam "znepokojil". V septembri 2005 sa vlámal do domu 72-ročnej ženy v Portugalsku, kde ju mučil, znásilnil a následne ju prinútil odovzdať mu jej peniaze a počítač, píše The Guardian.

Za posledné týždne sa dostáva do centra pozornosti kvôli jeho prepojeniu s prípadom Madeleine McCann. Vyšetrovatelia zatiaľ majú len nepriame dôkazy ale prokurátor Hans Christians Wolters tvrdí, že Bruckner s niekým telefonoval skôr než hodinu pred zmiznutím Madeleine, a to na mieste, kde Madeleine naposledy videli nažive. Taktiež ale priznáva, že hoci nenašli jej telo, majú "dosť dôkazov na to aby mohli tvrdiť, že ich podozrivý (Christian Bruckner) zabil Madeleine." Podľa Woltersa vyšetrovatelia "vykopali 8000 nálezov, vrátane súborov na pevných diskoch a USB kľúčov zakopaných vedľa Brucknerovho mŕtveho psa v Nemecku", píše nypost.com.