Poplach v českej lige: V Karvinej má byť nakazených až sedem členov A-tímu!

Poplach v Karvinej! Podľa informácii serveru iSport.cz a českého denníka Sport má futbalový tím MFK Karviná sedem členov A-tímu nakazených na koronavírus!

V jednom prípade má ísť dokonca o klubového lekára, ktorý mal prísť do kontaktu so všetkými hráčmi počas bežnej prehliadky ich zdravotného stavu po ligovom zápase.

Situácia v Karvinej tak môže skomplikovať zvyšok najvyššej českej súťaže. Podľa webu iDnes.cz môže zhoršenie epidemiologickej situácie vyústiť k predčasnému ukončeniu ročníka. V takom prípade by nevyhlásili majstra ani zostupujúceho. Najviac by na to doplatila Slavia Praha, ktorá už získala titul, ale v prípade zrušenia sezóny by oň prišla.

Karviná figuruje v skupine o záchranu a v tabuľke je na štvrtom mieste. V prípade ukončenia sezóny by prichádzala do úvahy aj možnosť separátneho pokračovania nadstavby o titul, to by však museli odhlasovať kluby na Ligovom grémiu.

Portál idnes.cz vo štvrtok krátko popoludní informoval s odvolaním sa na dva nezávislé zdroje, že vedenie súťaže odložilo sobotňajšie predposledné kolo nadstavby o udržanie. V sobotu o 17.00 sa mali hrať zápasy Opava - Sigma Olomouc, Příbram - Teplice Zlín - Karviná. Na oficiálne potvrdenie súťaže, resp. vyjadrenie klubu sa ešte čakalo.