Richard Labuda z Oteckov sa teší na výnimočné letné dobrodružstvo: Cesta karavanom

Ako sa zdá, decká zo seriálu Oteckovia stráviatohtoročné prázdniny zodpovedne a takmer bez výnimky na Slovensku.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Kým zvyšok partie si bude najmä užívať, vnuka Mariána Labudu čakajú aj povinnosti. „Leto budem mať oddychové, ale zároveň aj pracovné. Budeme veľa nakrúcať, dabovanie seriálu mi zaberie polovicu prázdnin, ale zostane čas aj na oddych,“ vyratúva. S rodinou sa vraj chystá cestovať karavanom a tiež do Vysokých Tatier. „S kamarátmi máme v pláne ísť na chatu a určite chcem cez leto aj veľa skejtovať. Teším sa najmä na ten karavan, ale určite aj na prácu, pretože ma to baví a napĺňa,“ dodáva s tým, že ak by mal neobmedzenú možnosť výberu, jednoznačne by išiel do Ameriky. „Chcel by som ju celú precestovať v nejakom karavane od východného pobrežia až k západnému. Spoznávať nové miesta, ľudí a mať naozajstný zážitok z cestovania.“