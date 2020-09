Drobná už rok randí so Šebom: Neprekáža jej, že má povesť Casanovu? Vtipná reakcia Emmy

Pred pár rokmi nám vysvetľovala, že na vysokú školu nešla, pretože sa nechce vzdať voľného času s kamarátmi. Teraz je všetko inak. Emma Drobná (26) tvrdí, že už nie je taký živel a úplne v pohode vydržala v posledných mesiacoch doma, respektíve zavretá v štúdiu. So speváčkou sme sa, samozrejme, rozprávali aj o živote s bývalým futbalistom Filipom Šebom (36).

Tvoríte pár so športovcom, pre ktorého je pohyb životným štýlom. Stíhate za ním?

- Dúfam, že áno. Snažím sa.

Lebo pred pár rokmi ste doslova tvrdili, že ste hnilá.

- (smiech) V tom prípade ma Filip ovplyvnil v dobrom. Pred koronou som sa asi pol roka venovala boxu, potom som prestala, ale začala som behať a teraz som sa dala na tenis, čo ma nesmierne baví. Dúfam, že pri tom ostanem dlhšie.

A keď si máte vybrať, tak s Filipom, zapáleným triatlonistom, idete behať, bicyklovať alebo plávať?

- Fúha, v ničom by som s ním nestíhala. Fajn je to, keď ja behám na páse a on šliape na stacionárnom bicykli.

Neprekáža vám, že Filip má povesť Casanovu?

- Fakt? Tak to mu poviem. (smiech)

V poslednom čase ste vraj začali aj piecť, a to len jeden druh koláča. Prečo?

- (smiech) Áno, ja som nikdy nemala rada pečenie. Už keď som robila v kuchyni v Londýne a mala som upiecť ráno chlieb, brala som to ako jednu z tých menej príjemných povinností. A už mi to ostalo. Podľa mňa k pečeniu treba veľmi veľa vecí a zostáva potom kopa neporiadku. Navyše, ten chlieb či koláč sa ani nemusia podariť. No a prečo pečiem len jeden koláč? Lebo priateľ ho má veľmi rád.

A aký to je koláč?

- Strúhané kakaové cesto a v ňom tvaroh. Je to úplne bežný koláč.

Keď sme sa spolu rozprávali pred pár rokmi, hovorili ste, že sa radi socializujete a jednoducho potrebujete okolo seba kamarátov. Veľmi ste trpeli počas pandémie?

- Práveže som vôbec netrpela. Povedala by som, že už nie som až taký živel, upokojila som sa. Navyše, v posledných mesiacoch som sa zameriavala na prácu, dokončovala som nový album, trávila som viac času zavretá v štúdiu. Bolo to fajn.