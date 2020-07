Aké bude leto tínedžerov z Oteckov? Mladí herci sa tešia na vodu, chatovice a stanovačky

Ako sa zdá, decká zo seriálu Oteckovia stráviatohtoročné prázdniny zodpovedne a takmer bez výnimky na Slovensku. Ako nám prezradili, k šťastiu im stačí najmä voda a dobrá partia. Porozprávali nám aj o dovolenkách svojich snov a v tomto smere rozhodne nik skromný nebol.

Zuzana Kraváriková (19):

Hlavne pri vode!

Seriálová Dorota sa aj so svojimi najbližšími rozhodla, že tento rok budú cestovať hlavne po Slovensku. „Aj keď možno zavítame i do Chorvátska, ale to sa ešte uvidí, podľa situácie,“ dodala mladá herečka, ktorá sa vraj už nevie dočkať všetkých „chatovíc“ a výletov. „Najviac sa teším na kamošov a kúpanie. Ďalej na potápanie, i keď asi sotva v Egypte. Jednoducho nech sú: voda, leto, slnko, nanuky, melón, opaľovanie, plážový volejbal, paddleboardy, weaky. Pokojne aj celoročne. Krásne je iba si to predstaviť...“ V prípade, že by neexistovali žiadne obmedzenia, určite by sa rozbehla na všetky strany. „Najviac ma lákajú severské krajiny či južné Francúzsko, Portugalsko, Austrália... Ale tak poviem - je mi jedno, kde som, hlavne nech je to so správnymi ľuďmi. A najradšej niekde pri vode,“ dodala so smiechom.

Richard Labuda (18):

Polovicu prázdnin bude dabovať

Kým zvyšok partie si bude najmä užívať, vnuka Mariána Labudu čakajú aj povinnosti. „Leto budem mať oddychové, ale zároveň aj pracovné. Budeme veľa nakrúcať, dabovanie seriálu mi zaberie polovicu prázdnin, ale zostane čas aj na oddych,“ vyratúva. S rodinou sa vraj chystá cestovať karavanom a tiež do Vysokých Tatier. „S kamarátmi máme v pláne ísť na chatu a určite chcem cez leto aj veľa skejtovať. Teším sa najmä na ten karavan, ale určite aj na prácu, pretože ma to baví a napĺňa,“ dodáva s tým, že ak by mal neobmedzenú možnosť výberu, jednoznačne by išiel do Ameriky. „Chcel by som ju celú precestovať v nejakom karavane od východného pobrežia až k západnému. Spoznávať nové miesta, ľudí a mať naozajstný zážitok z cestovania.“

Jakub Horák (13):

Tábor s folklórnym súborom

Seriálový génius sa počas prázdnin v prvom rade chystá do tábora. „Veľmi sa teším na letný tábor so svojím folklórnym súborom Vienok. Vždy tam zažijeme veľa zábavy a naučíme sa množstvo nových tancov. Sme veľmi dobrá partia, ktorá vždy vymyslí niečo nové,“ vysvetlil nám a nezabudol dodať, že k jeho obľúbeným letným aktivitám patria aj plávanie, potápanie či zábava na paddleboarde. „Leto je skvelé na všetky outdoorové aktivity, ktoré milujem. Či už si pôjdem zaskejtovať s kamarátmi, alebo na turistiku so starými rodičmi, vždy si užívam letné prázdniny naplno.“ A jeho letný dovolenkový sen? „Keby bol dnešný svet bez obmedzení, môj sen je navštíviť Japonsko. Milujem ich kultúru, spôsob života, ako aj kuchyňu. Vyskúšať kapsulový hotel v Tokiu, výstup na horu Fudži, alebo si len tak pozrieť kúpajúce snežné opice, to by bol pre mňa určite celoživotný zážitok.“