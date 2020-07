Vypukla nová epidémia? Svet straší choroba, ktorú prezývajú zajačia ebola

Ochorenie spájajú s ebolou kvôli rýchlemu šíreniu a vysokej mortalite.

Králičí mor (RHDV2) prvýkrát zaznamenali vo Francúzsku v roku 2010, informuje vedecká práca od Carlosa Ruoca z marca 2019. V máji bol podľa oficiálnej stránky obce Nová Dedinka už aj u nás.

Zatiaľ, čo celý svet neprestajne bojuje s pandémiou koronavírusu Covid-19, rôzne iné vírusy mutujú a prenášajú sa zo zvierat na človeka. Patria do skupiny zoonóz, k ochoreniam, akým sú napríklad mor, besnota alebo vtáčia chrípka. Tie môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie a pri nekontrolovateľnom šírení aj globálnu epidémiu.

Králičí mor, ktorý súčasne postihuje najmä štáty v Amerike, je zmutovaná verzia ľahšieho ochorenia RHDV1. Priebeh súčasného králičieho moru u králikov je veľmi vážny - spôsobuje zápal celého zvieracieho systému, záchvaty ale najmä náhlu smrť, píše The Cut.

Inkubačná doba je tri až deväť dní, s úmrtnosťou 50 % až 70 %. Šírenie vírusu je taktiež veľmi rýchle a môže spôsobiť obrovské škody. Zatiaľ, čo ľudia sa nakaziť nemôžu, vedia ho nepriamo prenášať na povrchoch. Správy o jeho výskyte prichádzajú z mnohých štátov v Amerike, v Kanade a v máji ho podľa oficiálnej stránky obce Nová Dedinka zaznamenali aj u nás.

Vakcíny sú už síce v obehu, ale Amerika má problém dostať k ním prístup, vzhľadom na to že krajina na ňu zatiaľ nemá licenciu. Čakacia doba je podľa magazínu The Cut dlhá - nárokovatelia musia dokázať prítomnosť vírusu a takzvanú "núdzovú potrebu". Vlastná výroba licencovanej vakcíny bude podľa USA možná do konca roka.