Jasmina Alagič ukázala v Chorvátsku postavičku v plavkách: Sexi mama!

Moderátorka Jasmina Alagič a raper Patrik Rytmus Vrbovský zamierili smer Jadran.

Vybrali sa do Chorvátska, konkrétne do Opatije, a nemohol chýbať ich milovaný synček Sanel. ,,Už sme sa naozaj dočkali tých vytúžených slnečných dní, my máme takú prvú ozajstnú rodinnú dovolenku. Inak balenie malého bola pre mňa oveľa väčšia veda ako balenie mňa," zverila Jasmina na sociálnej sieti. Pridala tiež krásny záber synčeka na terase s výhľadom na more. ,,Moja malá najväčšia láska na mojom obľúbenom mieste," teší sa. Raperova manželka tiež predviedla postavičku v plavkách a ukázala, že je v skvelej forme.

Moderátorka v Chorvátsku oslávila 31. narodeniny. S priaznivcami na sociálnej sieti sa podelila o svoje pocity. ,,Najšťastnejšia 31-ka! V 30-tke som si myslela, že sú to tie najkrajšie narodeniny, láskou vydatá, v brušku mini my dvaja, všetko krásne. Dnes tu ale mám celú moju rodinu pokope, najnádhernejšie niečo, čo život môže dopriať! Som nenormálne šťastný človek a stále za to budem vyjadrovať vďaku. Je mi dopriaty jeden prenádherný život," teší sa Jasmina. S Rytmusom sa brali v máji 2019, synček Sanel sa im narodil o tri mesiace neskôr.