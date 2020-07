Moderátorka Českej televízie si zavarila: Odhalili s kým má románik, teraz má problém!

Moderátorka Světlana Witovská (47) pracuje v Českej televízii od roku 1996, od roku 2014 uvádzala program Interview ČT24.

Za svoju prácu bola ocenená novinárskou cenou Karla Havlíčka Borovského. Nedávno oznámila odchod zo spravodajstva, keď opustila relácie Udalosti a Udalosti, komentáre. Podľa Blesku momentálne rieši s verejnoprávnou televíziou svoju budúcnosť, pričom by sa rada vrátila k programu Interview ČT24. Problém jej však môže spôsobiť vzťah s bývalým veľvyslancom Petrom Kolářom (57), ktorý teraz odhalil denník Blesk.

Kolář je totiž tiež politickým poradcom. Podľa českého Deníku N pomáha so zahraničnou politikou premiérovi Andrejovi Babišovi a spolupracuje s generálom Petrom Pavlom, o ktorom sa hovorí, že by mohol v budúcnosti v Česku kandidovať na prezidenta. Witovskej, ktorá robila rozhovor aj našou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, by takýto vzťah v jej pozícii mohol zavariť. Vzniká totiž podozrenie na konflikt záujmov. Nad situáciou sa pozastavil aj člen rady Českej televízie, ktorá dohliada na nezávislosť verejnoprávneho média.

,,Je to samozrejme problém. Nie je to úplne tak, aby nad tým vedenie ČT mohlo mávnuť rukou. Využijem svojho práva a vedenia televízie sa na to spýtam“ povedal Blesku nekompromisne Zdeněk Šarapatka. ,,Ak by sa venovala nejakým iným spravodajským alebo spravodajsko-publicistickým programom, tak by som takmer povedal, že aj tam to môže byť hodnotené ako stret záujmov,“ dodal. Witovská nič neskrýva. ,,Vedenie ČT bolo o mojich súkromných záležitostiach vopred informované,“ povedala. Či jej láska uškodí v kariére, ukáže čas.