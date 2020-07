Šéf policajtov Lučanský odstupuje z funkcie: Toto urobím, ak príde druhá vlna pandémie!

Prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský, ktorý v utorok (30.6.) informoval o odstúpení z funkcie a požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru k 31. augustu, je v prípade potreby v súvislosti s prípadnou druhou vlnou nového koronavírusu ochotný predĺžiť svoju službu v policajnom zbore. Pre TASR to uviedol Lučanský.

"Som ochotný, ak budem požiadaný ministrom vnútra a bude pandémia tak neúnosná, že budú problémy, ktoré by mojim odchodom ohrozili to, že by sa to pokazilo, tak predĺžiť moju službu ešte o mesiac až dva, ak to bude potrebné. Nemám s tým žiadny problém a budem si zastávať funkciu tak, ako som si ju zastával aj predtým," povedal Lučanský.

Ten má skúsenosti s riešením opatrení ešte za bývalej vlády. "Značnú časť opatrení som riešil a pripravoval spoločne s ľuďmi okolo seba. Ako prví sme v rámci strednej Európy začali riešiť opatrenia ako zdravotné kontroly na hraniciach pri vstupe z Rakúska a z postihnutých oblastí. Myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Svojim spôsobom som strojcom týchto opatrení, aby sme pandémiu udržali na mantineloch, akých sme ju udržali. A preto kým budem policajným prezidentom, budem túto vec riešiť znovu razantne, znovu budem robiť všetko pre to, aby sme to udržali na únosnej miere," dodal.

Polícia SR počas pandémie ako prvá v rámci krajín strednej Európy zaviedla zdravotné kontroly na hraniciach, rozdávanie letákov pre kamionistov, riešenie a zadeľovanie prichádzajúcich občanov SR do karantény či preventívne opatrenia v rómskych osadách. Okrem toho policajti riešili dodržiavanie povinnej karantény, porušovanie otvorenia prevádzok napriek zákazu, porušovanie povinnosti nosenia ochranného rúška na verejnosti, ale aj trestné činy v súvislosti s novým koronavírusom.