Už sa jej to kráti! Rozhlasová a televízna moderátorka Barbora Krajčírová privedie už čoskoro na svet svoje druhé dieťa. To, či k 9-ročnej Amii, pribudne braček alebo sestrička, si nechávajú rodičia pre seba, no na príchod bábätka sa s radosťou pripravujú. A hoci sympatická blondínka nenecháva nič na náhodu a tašku do pôrodnice má zbalenú, veci pre dieťatko zatiaľ nechystá. Prezradila aj dôvod!