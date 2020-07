Slovan uspel na horúcej pôde: Víťazstvo pred zaplnenými tribúnami

Futbalisti už istého majstra ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšom fortunaligovom šlágri na pôde FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

O osude stredajšej dohrávky 3. kola nadstavbovej skupiny o titul rozhodol dvoma gólmi v závere Moha.

Hostia sú na čele tabuľky so ziskom 64 bodov, domáci zostali na tretej pozícii a dve kolá pred koncom skrátenej sezóny zaostávajú za druhou Žilinou o štyri body. Od 1. júla smú byť fortunaligové štadióny zaplnené do polovice svojej kapacity a do MOL Arény zavítalo 6120 divákov.

FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 1:3 (1:1)

Góly: 17. Kalmár - 82. a 90.+3 Moha, 21. Medved. Rozhodovali: Gemzický - P. Bednár, Hrmo, ŽK: Blackman, Ramirez - Rabiu, 6120 divákov

DAC: Jedlička - Blackman, M. Bednár (39. Malý), Kružliak, Davis - Schäfer (87. Sharani), Njie (72. Fábry), Balič - Kalmár - Divkovič, Ramirez

Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Bajrič, Božikov - De Kamps (75. Ratao), Rabiu - Strelec (64. De Marco) - Ožbolt, Medved (67. Nono), Moha

Úvodnú vyloženú príležitosť si už v 3. minúte vypracovali hostia, Medveděv odcentroval z pravého krídla a strelu Medveda pohotovo zlikvidoval domáci brankár Jedlička. Dunajskostredčania odpovedali sériou štandardných situácií, ktorú zavŕšila hlavička Schäfera, následne sa delovkou z diaľky prezentoval Divkovič. Bajrič spravil v 13. minúte chybu v rozohrávke, loptu získal Balič, na hranicu šestnástky vysunul Kalmára, ten však z prvej poslal nedôrazné zakončenie do miest, kde stál hosťujúci brankár Greif. O štyri minúty neskôr sa už Kalmár presadil, po centri z pravej strany prehlavičkoval Medveda a dostal DAC do vedenia.

Slovan vyrovnal v 21. minúte, keď Strelec vymyslel oblúčik za obranu na Medveda, ktorý si spracoval loptu a po zemi prekonal Jedličku. S blížiacou sa polhodinou hry domáci vybojovali loptu v strede poľa, Balič ju posunul Schäferovi, jeho prízemný pokus pokryl Greif. Počas občerstvovacej prestávky si žltú kartu vyslúžil kouč hostí Kozák. Potešiť ho mohol Moha, ktorého krížnu strelu vyrazil Jedlička na roh. Moha mal pred prestávkou ešte jednu šancu, prekľučkoval sa do sľubnej pozície, no vystrelil vysoko nad, na opačnom konci Greif zneškodnil pokus Divkoviča.

Greif opäť podržal Slovan v 55. minúte, keď chytil strelu Kalmára smerujúcu do horného rohu jeho bránky. Vzápätí sa na opačnom konci vyznamenal Jedlička, ktorý vytesnil zakončenie Medveda z bezprostrednej blízkosti po centri Mohu z ľavého krídla. Rýchle akcie pokračovali, pri ďalšej Moha ponúkol šancu nekrytému Ožboltovi, ale Jedlička znova zachránil domácich. S končiacou sa hodinou hry Kalmár vysunul Divkoviča a ten prudkým pokusom iba tesne minul bránku Slovana. V 71. minúte hasil Greif, keď len s námahou vyrazil strelu Divkoviča z hranice šestnástky. Hosťujúci brankár nemusel zasahovať po strele Baliča, ktorá presvišťala kúsok od jeho žrde.

Po nervóznejšej pasáži na trávniku prišiel rozhodujúci moment, Abenov center sprava prešiel cez niekoľkých hráčov, až sa dostal k Mohovi a ten už nemal problém hlavou doklepnúť loptu do siete. Na Divkovičov center nedočiahol Ramirez a nepodarilo sa mu vyrovnať, naopak, Slovanu v nadstavenom čase vyšiel protiútok a na jeho konci si druhý gól v zápase pripísal Moha.